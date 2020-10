Matthew McConaughey parla della "tensione sessuale" tra Brad Pitt e Jennifer Aniston

Matthew McConaughey, che a fine settembre ha preso parte al table read di Fuori di testa, ha risposto a chi gli chiedeva se durante l'evento virtuale si percepisse una certa tensione sessuale tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, i due attori che sono stati marito e moglie nella prima metà degli anni duemila.

Brad Pitt e Jennifer Aniston festeggiano insieme i SAG Awards 2020

Oltre un mese è trascorso dalla reunion virtuale tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. Entrambi gli attori, che sono stati sposati tra il 2000 ed il 2005, hanno infatti preso parte al table read di Fuori di testa, il film del 1982 con Sean Penn protagonista. Nonostante l'evento benefico abbia coinvolto numerose celebrità di Hollywood, l'attenzione degli spettatori era tutta rivolta per Aniston e Pitt: la gente sperava di veder brillare nei loro occhi una scintilla durante l'intervento dell'uno o dell'altra, giusto per alimentare la speranza mai tramontata di assistere ad un ritorno di fiamma tra i due.

A distanza di un mese dal table read, è Matthew McConaughey a parlare dell'evento ed in particolare dell'energia intercorsa tra Brad Pitt e Jennifer Aniston durante la lettura della sceneggiatura del film diretto da Amy Heckerling. Attualmente impegnato con la promozione del suo libro di memorie, Greenlights, McConaughey è apparso nell'episodio di giovedì di Watch What Happens Live con Andy Cohen, ed ha risposto a chi gli chiedeva se avesse percepito una certa "tensione sessuale" tra Pitt e Aniston. "Se sono riuscito a sentire il calore di Brad attraverso lo schermo? Sì, era così palpabile", ha detto il vincitore dell'Oscar, aggiungendo: "Ho notato che, subito dopo, molti argomenti riguardavano questo tema e loro. Comunque no, in realtà non ho notato nulla attraverso lo schermo, ma questo è stato un buon argomento di discussione il giorno successivo".

Ricordiamo che Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno letto una parte esilarante della sceneggiatura di Fuori di Testa, in cui Pitt ha interpretato il personaggio di Brad Hamilton che aveva una fantasia sessuale su Linda Barrett, personaggio in questo caso interpretato da Aniston, dando vita così ad uno scambio tra gli ex marito e moglie che ha suscitato le risate di tutti. La lettura virtuale del popolare film, moderata da Dane Cook, ha segnato la prima volta che Aniston e Pitt sono apparsi insieme sullo schermo dopo il loro divorzio. L'evento è stato visto sulla pagina Facebook di Sean Penn più di 14 milioni di volte.