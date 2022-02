Brad Pitt: le vittime dell'Uragano Katrina accusano l'attore di aver costruito case difettose

Le vittime dell'Uragano Katrina, che nel 2005 si è abbattuto sulla Louisiana, hanno denunciato pubblicamente i difetti di fabbricazione delle case costruite dal divo Brad Pitt con la sua Make It Right Foundation.

In una nuova intervista con Newsnation, l'avvocato Ron Austin, che ha intentato una causa a nome delle vittime nel 2018, ha denunciato il fatto spiegando che le vittime hanno "creduto nel sogno" che Brad Pitt aveva venduto loro dichiarando: "Hanno creduto in Brad Pitt. Credevano nel sogno che gli aveva venduto. Sfortunatamente, quello che hanno ottenuto è un mucchio di promesse non mantenute".

Brad Pitt ha fatto costruire case "a un prezzo abbordabile" per le vittime dell'Uragano Katrina nel 2006, tuttavia, le case sperimentali e rispettose dell'ambiente, vendute per $150.000 ciascuna, si sono presto rivelate difettose a causa delle infestazioni di muffe.

Mentre fonti del 2018 affermavano che Pitt aveva pagato milioni di tasca propria per riparare le case, Ron Austin afferma che "non c'è nessun posto a cui rivolgersi Brad Pitt e la fondazione hanno chiuso i loro uffici".

Gli stessi avvocati di Brad Pitt stanno lavorando per ripulire il suo nome dalla causa intentata dalle vittime di Katrina nel 2018, con una fonte vicina al divo che afferma:

"I suoi avvocati hanno chiarito che non ha alcuna responsabilità legale per le decisioni prese da altri, ma Brad rimane personalmente impegnato a fare ciò che sarà necessario per risolvere il contenzioso in corso".