Brad Pitt, Brian Cox ricorda: "Sono etero, ma quando è arrivato sul set di Troy ho pensato fosse stupendo"

Brad Pitt nel film Troy è riuscito a sorprendere anche Brian Cox che è rimasto conquistato dalla bellezza del suo collega.

La star di Succession, nel progetto diretto da Wolfgang Peterson, aveva la parte di Agamennone e ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza.

Brian Cox, in una recente intervista a Vanity Fair, ha raccontato che vedere per la prima volta Brad Pitt sul set di Troy è stato un momento memorabile. L'attore ha ricordato: "Mi ricordo che a un certo punto ero davvero incuriosito nei confronti di Brad. Non era mai stato in un film in costume di quel tipo... Brad è arrivato sul set e sono rimasto a bocca aperta perché era così incredibilmente meraviglioso".

Cox non ha esitato a spiegare: "Sono etero, ma ho pensato 'Wow, mio Dio! Questo ragazzo è stupendo!'. Che possibilità si hanno quando si è su uno schermo contro questo uomo davvero meraviglioso?".

Brian ha inoltre spiegato che si è impegnato per avere la parte in Troy: "Non ho mai cercato di ottenere nulla. Ho sempre lasciato che accadesse nel modo in cui poi è andata, ma sapevo che la parte era disponibile e sapevo di essere assolutamente perfetto per il ruolo. Mi sono offerto volontario per volare a Londra per incontrare Wolfgang Peterson. Era un cast grandioso".