Brad Pitt sfotte Quentin Tarantino e il suo fetish dei piedi ai SAG Awards 2020

Brad Pitt ha ironizzato sulla passione per i piedi del regista Quentin Tarantino durante il suo discorso di ringraziamento dopo aver conquistato un SAG Award per la sua interpretazione nel suo ultimo film.

L'attore ha conquistato il riconoscimento nella categoria Miglior Attore Non Protagonista grazie la sua interpretazione in C'era una volta a... Hollywood. Brad Pitt, dopo aver dichiarato che dovrà aggiungere il premio sul suo profilo Tinder, ha voluto ringraziare i piedi delle sue co-star Margot Robbie, Margaret Qualley e Dakota Fanning, aggiungendo divertito: "Seriamente, credo Quentin Tarantino abbia tolto più scarpe alle donne rispetto all'Agenzia per la Sicurezza dei Trasporti".

C'era una volta a... Hollywood, Margaret Qualley "intimorita" da Quentin Tarantino e il feticismo per i piedi

L'attore ha poi proseguito il suo discorso sottolineando: "Siamo onesti: era una parte difficile. Un tizio che si sballa, si toglie la maglia e non va d'accordo con sua moglie".

Brad ha quindi ricordato: "Ognuno di noi che si trova in questa stanza conosce il dolore, conosce la solitudine. Portiamo quelle emozioni sullo schermo. Conosciamo i momenti di grazia. Abbiamo avuto momenti di saggezza. Lo portiamo sullo schermo. Abbiamo tutti riso di quanto siamo ridicoli. Conosciamo il divertimento e lo portiamo sullo schermo".

La star del film di Tarantino ha quindi ribadito come una carriera possa avere alti e bassi, come la sua che dura ormai da 30 anni: "Penso sia una semplice questione matematica: alcuni progetti funzionano, altri no, e non c'è nessun motivo per insistere. Semplicemente andate avanti, lavorate al prossimo e continuate a raccontare storie".