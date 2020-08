Brad Pitt e la scena di sesso in Thelma & Louise: "Ridley Scott gli spruzzò l'acqua addosso"

Geena Davis, protagonista di Thelma & Louise, ha raccontato come fu scelto Brad Pitt per il film e un aneddoto sulle scene di sesso, enfatizzate da spruzzi d'acqua.

Gli addominali di Brad Pitt in Thelma & Louise sono entrati nella storia del cinema grazie anche a Ridley Scott che li rese più eccitanti spruzzandoci sopra dell'acqua. Geena Davis ha parlato delle scene di sesso del film da lei interpretato in coppia con Susan Sarandon svelando dei retroscena curiosi sulla partecipazione di Pitt.

Brad Pitt e Geena Davis in una scena di Thelma & Louise

Brad Pitt all'epoca aveva 28 anni e aveva già partecipato a numerosi film, ma non era ancora famoso. Sarà proprio il ruolo dell'autostoppista in Thelma & Louise a dare ufficialmente il via alla sua fortunata carriera cinematografica che prosegue con successo ancora oggi. In un'intervista concessa a Daily Beast, Geena Davis ha raccontato i divertenti retroscena della partecipazione di Pitt al film di Ridley Scott.

L'intervistatore ha chiesto alla Davis se è vero che Robert Downey jr. era stato considerato per il ruolo poi andato a Pitt insieme a George Clooney, Christian Slater e Mark Ruffalo e lei ha risposto: "Non ho mai sentito il nome di Downey jr. ma è possibile che mi sia sfuggito! Sono sicura che Brad sarebbe stato scritturato comunque. Ho fatto il provino con circa cinque attori per Ridley e il direttore del casting e pensai che ognuno di loro fosse bravo. Brad era l'ultimo e si poteva intuire che aveva molto carisma, avendolo visto sullo schermo. C'era qualcosa di magnetico in lui. Così alla fine dissi "Volete sapere cosa ne penso?" loro risposero "Certo." e io dissi: "Il biondo. Che ne pensate?"

L'intervistatore ha chiesto all'attrice se è vero che Ridley Scott voleva utilizzare una controfigura per le scene di sesso tra lei e Brad Pitt e lei si era opposta con fermezza: "Oh, beh ho ricordi vaghi di questa cosa. Una cosa divertente che successe mentre giravamo quelle scene accadde prima delle riprese. Ridley si occupava di spruzzare personalmente dell'acqua Evian sugli addominali di Brad. E io dicevo: "Ciao, ci sono anche io in questa scena. Qualcuno vuole rendermi sexy?" Fu molto divertente. Ridley è un artista, vuole che la sua visione si concretizzi e questo significa anche che Brad doveva avere degli addominali perfetti."

Gli addominali di Brad Pitt continuano ad esercitare il loro magnetismo ancora oggi che l'attore ha superato i 50 anni: sul set di C'era una volta a... Hollywood Quentin Tarantino ha dovuto spiegare a Brad Pitt come togliersi la maglietta per una scena del film. E anche Tarantino, come Scott, è intervenuto per assicurarsi che Brad rendesse al meglio davanti alla macchina da presa.