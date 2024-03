Thelma & Louise, la reunion di Susan Sarandon e Geena Davies al 90s Con

Susan Sarandon e Geena Davis si sono ritrovate per una reunion di Thelma & Louise al 90s Con del 2024. Le due star del film di Ridley Scott hanno partecipato insieme a Mira Sorvino ad un panel.

Thelma e Louise: un'immagine del film

Il film segue il viaggio di Thelma Dickinson e Louise Sayer dopo che quest'ultima spara e uccide un uomo che aveva aggredito Thelma. Le due fuggitive partono in direzione Messico per sfuggire alla polizia. La storia si conclude con l'iconica scena delle due che guidano verso il Grand Canyon.

I ricordi delle star

Geena Davis ha ricordato l'impatto che il film ebbe sulla sua carriera:"Thelma & Louise ha cambiato la mia vita. Davvero, mi ha portato in una direzione diversa. L'esperienza è stata completamente diversa nel senso che le persone volevano parlarmi del film, di quante volte l'avevano visto, con chi l'avevano visto e di come li aveva colpiti". La star di Beetlejuice e La mosca si è soffermata anche sull'entusiasmo che provò nell'incontrare la collega:"Ero così entusiasta del fatto che avremmo lavorato insieme. Quando la vidi ero abbagliata. Abbiamo aperto lo script e sulla prima pagina ricordo che Susan disse 'Questa prima battuta che ho qui non penso che ne abbiamo bisogno. Perché semplicemente non la togliamo?'. E lo facemmo!".

Thelma & Louise ricevette sei candidature agli Oscar, vincendo il premio per la miglior sceneggiatura originale. Susan Sarandon ha parlato proprio dei premi:"È stato piuttosto insolito che entrambe fossimo nominate come attrici, perché di solito qualcuno viene inserito nella categoria di interprete non protagonista, perché è più facile da vincere. Dicono così, cosa che non mi ero resa conto all'epoca, ma il fatto che entrambe fossimo nominate è stato davvero fantastico".