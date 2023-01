Thelma & Louise, Amanda Seyfried conferma il lavoro sul musical: "Voglio arrivare a Broadway"

Amanda Seyfried sembra aver confermato le notizie che sostengono sia impegnata nello sviluppo di un musical tratto da Thelma & Louise, il film degli anni '90 con star Susan Sarandon e Geena Davis.

Le indiscrezioni sul potenziale spettacolo sono emerse a causa dell'assenza dell'attrice alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe e, nelle ore successive, sono stati condivisi ulteriori dettagli.

Sul red carpet dei Critics' Choice Award, Amanda Seyfried ha dichiarato: "Voglio andare a Broadway. Voglio cantare e penso di essere sul punto in cui sta per accadere".

L'attrice ha poi commentato il talento della sua amica e collega con cui sta sviluppando il musical di Thelma & Louise: "Dovreste sentire Evan Rachel Wood cantare. Mio dio!".

Seyfried ha già dimostrato le sue doti vocali in occasione di Mamma Mia! e del sequel sulle note delle canzoni degli ABBA, e anche in Les Misérables. Evan Rachel Wood ha già inciso alcuni album e ha cantato nel film Across the Universe.

Un musical tratto da Thelma & Louise è in fase di sviluppo dal 2021 e nel team al lavoro sul progetto ci sono Callie Khouri e Haley Feiffer, mentre Neko Case scriverà le musiche. Alla regia dovrebbe essere impegnato Trip Culmman e Scott Delman ne dovrebbe essere il produttore.

Alcune indiscrezioni sostengono che Thelma & Louise potrebbe debuttare nel 2024.