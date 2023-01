Thelma & Louise: Amanda Seyfried ed Evan Rachel Wood possibili star del musical?

Amanda Seyfried ed Evan Rachel Wood sembra stiano collaborando per realizzare un musical ispirato a Thelma & Louise, il film con star Susan Sarandon e Geena Davis.

Il sito di Variety sostiene che il nuovo progetto potrà contare sulla collaborazione di Scott Delman che dovrebbe esserne il produttore.

Il musical basato sul film Thelma & Louise sembra sia in fase di sviluppo fin dal 2021 e Callie Khouri, sceneggiatrice dell'opera originale arrivata nei cinema nel 1991, sembra firmerà lo script. Neko Case, invece, si occuperà della composizione delle musiche originali. Secondo le fonti di Variety nel ruolo delle protagoniste ci sarebbero Amanda Seyfried ed Evan Rachel Wood, star che in passato hanno entrambe dimostrato il proprio talento in campo musicale.

Trip Cullman, dalla lunga carriera teatrale, inizialmente era indicato come regista, mentre ora il suo coinvolgimento è in forse.

La notizia del progetto è emersa durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe quando Amanda Seyfried non è salita sul palco a ritirare il premio vinto per la sua interpretazione nella miniserie The Dropout perché assente. I presentatori Mo Brings Plenty e Cole Hauser hanno quindi spiegato che il motivo della mancata partecipazione alla serata era legata al fatto che è "immersa nel processo di creare un nuovo musical".