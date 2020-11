Brad Pitt: le foto in cui fa volontariato a Los Angeles fanno impazzire le fan

Brad Pitt ha deciso di aiutare i più bisognosi consegnando la spesa a domicilio alle famiglie a basso reddito di Los Angeles e le sue foto hanno fatto il giro del web, facendo impazzire i fan per il suo look.

La scorsa settimana, la star di Hollywood Brad Pitt è stato visto distribuire scatole di generi alimentari a famiglie bisognose nella città di Los Angeles, un'opera di volontariato utile durante questa fase di emergenza. Le foto dell'attore hanno fatto il giro del web e dei social network facendo impazzire le fan.

La notizia è stata diffusa da Page Six, che a sua volta cita il Daily Mail che ha mostrato Brad Pitt con capello lungo e una camicia a quadri intento a distribuire pesanti scatoloni alle persone bisognose. Molti di coloro che hanno ricevuto la spesa dalla star non si sono neanche accorti di avere a che fare con un Premio Oscar in quanto Brad Pitt aveva la mascherina sul viso e non era molto riconoscibile.

L'attore è andato nelle zone più povere della città per dare conforto e aiutare a distribuire cibo a chi ne aveva più bisogno. Brad Pitt è stato lì per diverse ore, a lavorare duramente, portando qua e là scatoloni pesanti e aiutando gli altri volontari.

Un testimone oculare che si è trovato sul posto ha raccontato come Brad Pitt fosse impegnato nell'impresa dichiarando:

"Brad sembrava davvero un eroe, non si è fermato tutto il giorno. Il solo vederlo guidare un grosso camion a South Central LA durante questi tempi di emergenza è stato incredibile. Era completamente impegnato, si vedeva che non era lì per mostrare la sua faccia. Aveva i guanti ed era molto coinvolto, probabilmente più di chiunque altro lì. Il suo cuore era lì"

George Clooney sfidò Brad Pitt a dormire in una casa infestata in Italia

La fonte, che ha parlato con il Daily Mail ha poi aggiunto: "Non c'era nessuna spavalderia quando è uscito per consegnare le scatole alla folla. La maggior parte delle persone probabilmente non sapeva neanche chi fosse per via della mascherina".