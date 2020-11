George Clooney sfidò Brad Pitt a dormire in una casa infestata in Italia

George Clooney ha raccontato di quando sfidò Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle a dormire per scommessa in una casa infestata dai fantasmi in Italia, nei pressi del Lago di Como: ecco come andò a finire.

George Clooney, protagonista della copertina del nuovo numero di GQ, ha ricordato la volta in cui ha sfidato Brad Pitt e Don Cheadle a trascorrere una notte in una casa infestata che si trova vicino la sua villa in Italia.

George Clooney e Brad Pitt in una scena del film Ocean's Thirteen

Durante una lunga intervista rilasciata al noto magazine statunitense, George Clooney ha raccontato di quando, durante le riprese di Ocean's 12, lui ed altri membri del cast si sono recati presso la sua casa italiana che affaccia direttamente sul lago di Como. Una notte, mentre si trovava con Matt Damon, Don Cheadle e Brad Pitt, Clooney è riuscito a convincerli che lì vicino ci fosse una casa infestata e a quel punto il gruppo di attori si è spostato in barca verso la casa in questione. "La prima cosa che abbiamo visto è stata una statua di un serpente che mangia la testa di una donna, o qualcosa del genere", ha ricordato Clooney. "A quel punto abbiamo deciso che avremmo dato 10.000 dollari a chiunque fosse riuscito a passare la notte nella casa infestata con solo una candela, sei fiammiferi ed una bottiglia di vino". A quanto pare, Cheadle e Pitt accettarono la scommessa ma rimasero nella casa soltanto poche ore. Saremmo davvero curiosi di sapere perché la loro permanenza è durata così poco: se avessero visto delle presenze, non sarebbero le prime star di Hollywood alle prese con storie di fantasmi.

Il resto dell'intervista è invece pieno di aneddoti riguardanti la carriera di George Clooney, dai suoi primi anni in ER al suo nuovo film, The Midnight Sky. Ricordiamo che quest'ultima opera uscirà su Netflix il 23 dicembre e vedrà l'attore impegnato sia come interprete che come regista. Per quanto riguarda il cast, sarà affiancato da Felicity Jones, Kyle Chandler e Sophie Rundle. Il film racconterà di uno scienziato che, solo nell'Artico, prova a mettersi in contatto con una nave spaziale che sta facendo ritorno sulla Terra.