Apex, il film di Brad Pitt sulla Formula 1: cosa sappiamo

Apex, il film con Brad Pitt sulla Formula 1, è attualmente in lavorazione: l'attore è a Silverstone per girare alcune scene. Ecco cosa sappiamo.

Brad Pitt è al Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra, per le riprese del suo nuovo film dedicato al mondo della Formula 1, il cui titolo dovrebbe essere Apex. Prodotto da Apple Studios in collaborazione con F1, a dirigere è Joseph Kosinski, che con le scene d'azione a bordo di un mezzo sparato a tutta velocità ha dimostrato di avere ottimi argomenti: è suo infatti il grande campione d'incassi Top Gun: Maverick.

L'attore premio Oscar, grande appassionato di F1, è stato avvistato in pista insieme a Damson Idris, co-protagonista del film, e ai veri corridori di Formula 1, con addosso la tuta da pilota. Per permettergli di girare, Mercedes ha creato delle monoposto ad hoc: delle F2 modificate nell'aspetto per sembrare delle vere macchine da F1.

Ecco cosa sappiamo del film sulla Formula 1 prodotto e interpretato da Brad Pitt.

Apex: cosa sappiamo del film con Brad Pitt sulla Formula 1

La trama del film di Brad Pitt sulla F1

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota F1 degli anni '90, ritiratosi dopo un brutto incidente. Per aiutare un amico, il il proprietario del team APX GP, ruolo affidato al premio Oscar Javier Bardem, Hayes torna in pista, per risollevare le sorti di una squadra poco competitiva, che ha però tra le mani una giovane promessa, Joshua Pearce (Damson Idris), a cui serve un mentore per esprimere tutto il suo potenziale.

Lewis Hamilton è consulente per la sceneggiatura

La sceneggiatura del film è di Ehren Kruger, che ha scritto anche quella di Top Gun: Maverick, e, per assicurarsi che fosse accurata, ha potuto contare su un consulente d'eccezione: il campione Lewis Hamilton, anche comproduttore, ha infatti dato il suo parere.

Hanno inoltre contribuito anche FIA, Liberty Media (per le riprese) e team Carlin Motorsport, scuderia britannica che partecipa ai campionati di F2 e F3, che ha messo a disposizione degli attori i propri piloti e strutture.

I due attori durante le riprese si sono infatti cimenti in sorpassi e controsorpassi in pista a velocità ridotta, che poi saranno accelerati in post produzione. Hanno girato anche delle sgasate in rettilineo e degli ingressi nei box per i pit-stop.

Brad Pitt, intervistato da Sky Uk al termine di Silverstone ha dichiarato che la sua performance è stata "molto umiliante": con grande umiltà, l'attore ha ammesso di non aver fatto un vero e proprio giro di pista, dato che si è cimentato anche in alcune "escursioni involontaria sull'erba".

Il cast del film di Brad Pitt sulla F1

Nel cast del film, oltre a Pitt, Bardem e Idris, ci sono anche Tobias Menzies, Kerry Condon, nominata quest'anno all'Oscar per la sua interpretazione nel film Gli spiriti dell'isola, e lo stesso Lewis Hamilton. Tra i produttori c'è inoltre anche Jerry Bruckheimer.

Parlando della pellicola Pitt ha dichiarato: "Non avete mai visto una tale velocità sullo schermo, il girato è davvero eccitante. Vogliamo che il film risulti il più autentico possibile. Lewis vuole che rispettiamo lo sport, che lo mostriamo davvero per quello che è. Da esterno, non avevo idea di cosa servisse per essere un pilota. L'aggressività e la destrezza, ne ho così tanto rispetto".