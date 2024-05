Il film sulla Formula 1 con star Brad Pitt ha finalmente una data di uscita

Il film ambientato nel mondo della Formula 1 con star Brad Pitt ha finalmente una data di uscita nelle sale: l'appuntamento è previsto per il 27 giugno 2025.

Il lungometraggio resterà nelle sale IMAX per due settimane e verrà successivamente distribuito su Apple TV+.

La concorrenza del progetto

Per ora il nuovo film con star Brad Pitt dovrà scontrarsi nei cinema con The Black Phone 2, il sequel horror con star Ethan Hawke. Nel mese di giugno, inoltre, saranno distribuiti Ballerina, lo spinoff di John Wick con star Ana de Armas, la versione live-action di Dragon Trainer, e 28 Giorni Dopo.

Alla regia del film c'è Joseph Kosinski, reduce dal successo di Top Gun: Maverick, mentre la sceneggiatura è firmata da Ehren Kurger.

Il film di Brad Pitt sulla Formula 1: cosa sappiamo

Nel cast ci sono Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies e Javier Bardem. Plan B, la casa di produzione di Pitt, è impegnata nella produzione insieme a Jerry Bruckheimer.

Al centro della trama c'è un ex pilota che ritorna in azione per fare il mentore di un giovane, cogliendo l'occasione di riottenere la gloria perduta.