Brad Pitt: il suo film sulla Formula 1 dovrà rinunciare a molte scene già girate?

Il film ambientato nel mondo della Formula 1 con star Brad Pitt sembra stia affrontando degli ostacoli forse insormontabili.

Le indiscrezioni, non confermate dalla produzione del progetto destinato ad Apple TV+, sostengono infatti che moltissimo materiale già girato non possa essere utilizzato.

Le scene inutilizzabili

Prima dell'inizio dello sciopero degli attori, il regista Joseph Kosinski aveva girato numerose scene del film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula 1. Il materiale, secondo quanto riporta The Independent, sarebbe ora inutilizzabile.

Il cast e la troupe erano stati impegnati anche durante il gran premio di Silverstone e la produzione avrebbe speso "milioni di dollari" per immortalare le sequenze che ora non potrebbero essere più inserite nel montaggio a causa di alcuni cambiamenti nelle sponsorizzazioni. Tutte le immagini realizzate durante l'evento britannico, ad esempio, sembra siano inutilizzabili perché mancano i permessi necessari.

The Sun ha inoltre aggiunto che erano previste delle riprese nel corso dell'anno che avrebbero contribuito a ridurre i costi, invece che dover ricreare i momenti delle corse ad alta velocità e le inquadrature degli spazi. La fonte del quotidiano ha sottolineato: "Con tutti i cambiamenti degli sponsor ora non si può usare quel materiale. Per Brad e Lewis Hamilton, che considerano questo progetto come un loro figlio, è qualcosa di molto demoralizzante. Apple Studios, che sta aiutando a realizzare il film è piuttosto delusa, ma, alla fine, non possono fare molto".

Il cast

Il progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, vede impegnato davanti alla telecamera anche Hamilton, mentre tra gli interpreti ci sono Damon Idris, Kerry Condon, Javier Bardem e Tobias Menzies.

Pitt ha il ruolo di un pilota che si è ritirato dalle corse e ritorna nel mondo della Formula 1 per occuparsi di un talento emergente.