Brad Pitt star di un film sulla Formula Uno diretto da Joseph Kosinski

Brad Pitt interpreterà un pilota di Formula uno già pensionato costretto a tornare in pista per fare da mentore a una giovane promessa, dirige Joseph Kosinski.

Apple avrebbe stretto un accordo per produrre un dramma ambientato nel mondo della Formula Uno che vedrà protagonista la star Brad Pitt e sarà diretto dal regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski.

Secondo Deadline, al centro del progetto, ancora privo di titolo, troveremo il personaggio interpretato da Brad Pitt, un pilota veterano che interrompe il suo ritiro per fare da mentore a un pilota più giovane diventano suo compagno di squadra nel circuito della Formula Uno. Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura, mentre il film, prodotto da Jerry Bruckheimer, vede la leggenda delle corse Lewis Hamilton coinvolto in veste di consulente.

Studios Paramount, MGM, Sony e Universal si sono battute per assicurarsi il titolo, così come Netflix e Amazon, ma Apple ha bruciato la concorrenza acquistando i diritti per circa $ 130-140 milioni di dollari.

Non è la prima volta che Brad Pitt e Jodeph Kosinski tentano di realizzare un film sulle corse: già nel 2013, Pitt era legato al progetto di Kosinski Go Like Hell, che avrebbe raccontato la rivalità tra Ford e Ferrari a Le Mans. La storia alla fine ha raggiunto il grande schermo, con Matt Damon e Christian Bale interpreti, diventando Le Mans '66 - La grande sfida.

Il progetto sulla Formula uno segna il secondo film di Brad Pitt per Apple in fase di sviluppo, l'attore affiancherà l'amico George Clooney in un thriller che li vede nel ruolo di due lupi solitari assegnati allo stesso lavoro. A dirigere il film sarà il regista di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts.