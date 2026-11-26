Dopo anni di scontri nelle aule di tribunale, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto un accordo per mettere fine alla loro battaglia legale sulla tenuta vinicola Château Miraval, nel sud della Francia. Mercoledì 25 novembre entrambe le parti hanno presentato istanza per archiviare le rispettive richieste giudiziarie. I termini dell'intesa non sono stati resi pubblici, ma i rappresentanti dei due attori hanno confermato la conclusione della controversia con una dichiarazione congiunta.

Château Miraval, la vendita contestata da Brad Pitt

"Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nel migliore interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti. Le dichiarazioni attribuite a presunte "fonti" negli articoli dei media non provengono da nessuno di noi, né da persone a noi vicine", hanno comunicato i legali rappresentanti dei due attori.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena

La vicenda, iniziata come una disputa commerciale sulla proprietà della tenuta, aveva progressivamente assunto dimensioni molto più delicate. Nel corso del procedimento, infatti, Jolie aveva reso pubbliche le accuse di aggressione nei confronti dell'ex marito, riferite a un episodio avvenuto durante un volo privato nel 2016.

La proprietà al centro della controversia è Château Miraval, una tenuta di circa 1.200 acri nella Francia meridionale, acquistata dalla coppia nel 2008. È proprio lì che Pitt e Jolie si erano sposati. Dopo la separazione, l'attrice avrebbe inizialmente valutato la possibilità di vendere la propria quota all'ex marito, ma le trattative si sarebbero arenate a causa di una richiesta di Pitt: secondo gli atti giudiziari, l'attore avrebbe voluto che Jolie firmasse un accordo di riservatezza che le impedisse di rendere pubbliche le accuse di abusi relative al periodo precedente alla rottura.

Jolie non accettò la condizione e raggiunse invece un'intesa da 64 milioni di dollari con il magnate del settore degli alcolici Yuri Shefler, cedendogli la propria partecipazione nella tenuta.

Nel 2022 Pitt avviò una causa sostenendo che l'ex moglie avesse violato un accordo verbale secondo cui nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota senza il consenso dell'altro. La controversia si trasformò presto in uno scontro ben più ampio, con una controquerela di Jolie che portò per la prima volta all'attenzione pubblica il racconto dell'episodio avvenuto sull'aereo.

Le accuse di Angelina Jolie sull'episodio del 2016

Nella propria denuncia, Jolie descrisse un'aggressione fisica durante un volo privato, con Pitt da una parte e lei insieme ai figli dall'altra. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, l'attore si sarebbe scagliato contro uno dei bambini e Jolie avrebbe cercato di fermarlo afferrandolo da dietro. Pitt, per liberarsi, si sarebbe lanciato all'indietro contro i sedili, provocando lesioni alla schiena e al gomito dell'attrice.

Brad Pitt e Angelina Jolie sul set insieme

La denuncia sostiene inoltre che i figli sarebbero intervenuti per proteggersi a vicenda. In un altro momento del volo, Pitt avrebbe versato birra addosso a Jolie e, successivamente, birra e vino sui bambini.

Una volta atterrati, sempre secondo il racconto dell'attrice, la situazione sarebbe degenerata nuovamente quando lei avrebbe comunicato l'intenzione di andare in albergo con i figli. Pitt l'avrebbe spinta, afferrata e scossa per la testa e le spalle. Uno dei bambini, stando alla denuncia, avrebbe implorato: "Non farle del male". Jolie ha inoltre riferito che l'attore l'avrebbe insultata prima di rivolgere espressioni offensive a tutta la famiglia. Cinque giorni dopo il volo, l'attrice presentò la richiesta di divorzio.

Pitt ha sempre respinto le accuse. Nel 2022, attraverso un proprio rappresentante, aveva sostenuto che Jolie continuasse a modificare il racconto dell'episodio, aggiungendo elementi che definiva falsi. La sua posizione era che la versione dell'attrice fosse cambiata nel tempo.

L'episodio del 2016 era stato oggetto di un'indagine dell'FBI, che alla fine aveva deciso di non procedere penalmente. Secondo quanto riportato dal New York Times sulla base di un rapporto parzialmente oscurato, l'agente incaricato avrebbe ritenuto sussistenti gli elementi per valutare un procedimento, ma la decisione finale era stata quella di non presentare accuse, tenendo conto di diversi fattori. Nel documento si leggeva inoltre che Jolie era combattuta sulla possibilità di sostenere un'eventuale azione penale.

L'accordo raggiunto tra gli ex coniugi chiude la loro disputa diretta, ma non mette fine a tutte le questioni giudiziarie legate a Château Miraval. Pitt continua infatti a portare avanti la causa contro Shefler e la sua società Tenute del Mondo, divisione vinicola del gruppo Stoli. L'attore sostiene che l'imprenditore abbia orchestrato l'acquisizione della quota di Jolie in modo riservato e chiede al tribunale di poter acquistare quelle partecipazioni allo stesso valore pagato da Shefler, oltre a un risarcimento danni non quantificato.

Una corte d'appello statale aveva già riconosciuto, all'inizio del 2026, un ruolo determinante di Shefler nella strutturazione e nella conclusione dell'operazione. Tra gli elementi considerati figurava la garanzia di 39 milioni di dollari fornita dall'imprenditore con fondi personali. Gli atti riportavano inoltre tre lettere inviate a Jolie durante la trattativa, nelle quali Shefler faceva riferimento alle difficoltà personali legate alla vendita e chiedeva anche di rinviare il pagamento di una rata.

Mentre la battaglia legale proseguiva, entrambi hanno continuato a lavorare nel cinema. Pitt è rimasto uno dei protagonisti più richiesti di Hollywood, alternando produzioni di grande richiamo come F1 al lavoro da produttore con Plan B Entertainment. Jolie, dopo un periodo di minore attività sullo schermo, ha ricevuto importanti consensi per la sua interpretazione della cantante lirica Maria Callas in Maria.

L'accordo su Château Miraval rappresenta dunque la fine di uno dei capitoli più conflittuali della separazione, ma non cancella le accuse emerse durante il procedimento né risolve il contenzioso commerciale ancora in corso con Shefler. Dopo anni di dichiarazioni pubbliche e battaglie giudiziarie, Pitt e Angelina Jolie hanno scelto di chiudere la loro disputa diretta senza rendere noti i dettagli dell'intesa.