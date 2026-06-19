Angelina Jolie si racconta dopo il divorzio da Brad Pitt: "Ero persa, i miei figli mi hanno aiutata"

L'attrice racconta uno dei momenti più difficili della sua vita e spiega come i figli siano stati fondamentali per ritrovare energia, fiducia e voglia di rimettersi in gioco.

Per anni Angelina Jolie è stata una presenza costante tra cinema, red carpet e grandi produzioni internazionali. Eppure, dietro quella che dall'esterno poteva sembrare una carriera in piena attività, l'attrice stava attraversando una fase molto diversa. Il divorzio da Brad Pitt l'ha segnata profondamente e soltanto i suoi figli le hanno dato la forza per reagire.

Il ritorno davanti alla macchina da presa

Oggi, mentre si prepara a tornare nelle sale con Couture e dopo aver raccolto consensi per film come Maria e Eternals, la star premio Oscar guarda a quel periodo con maggiore lucidità. E lo fa raccontando apertamente quanto il lungo e complesso divorzio da Brad Pitt abbia influenzato la sua vita personale e professionale.

Maria: Angelina Jolie come Maria Callas

In una nuova intervista, Angelina Jolie infatti ha spiegato che, prima della separazione, aveva quasi deciso di lasciare definitivamente la recitazione. "Avevo praticamente smesso di fare l'attrice prima del mio divorzio", ha raccontato. "Mi stavo concentrando sulla regia e pensavo che avrei dedicato il mio tempo soprattutto al lavoro internazionale."

I piani, però, sono cambiati rapidamente. L'attrice si è resa conto che i progetti umanitari e le attività dietro la macchina da presa la costringevano a stare lontana da casa per periodi molto più lunghi rispetto alle produzioni cinematografiche tradizionali.

"All'improvviso mi sono accorta che l'unico modo per stare più vicino ai miei figli, assentarmi per periodi brevi e allo stesso tempo continuare a lavorare era tornare a recitare", ha spiegato. Da quel momento Jolie ha iniziato a scegliere con estrema attenzione ogni progetto, privilegiando produzioni che le permettessero di rimanere vicina alla famiglia.

"Accettavo soltanto lavori brevi, vicini a casa o che mi consentissero di portare con me i ragazzi." Una scelta che ha influenzato profondamente gli ultimi anni della sua carriera, caratterizzati da apparizioni selezionate e da una presenza pubblica decisamente più discreta rispetto al passato.

"La mia voglia di combattere sta tornando"

La parte più significativa dell'intervista arriva però quando Jolie parla del proprio stato emotivo dopo la separazione da Pitt, conclusa soltanto dopo una lunghissima battaglia legale durata quasi un decennio. Senza entrare nei dettagli delle vicende giudiziarie, l'attrice ammette di aver attraversato un periodo estremamente difficile.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena insieme

"Penso che il mio spirito combattivo stia finalmente tornando", ha confessato. "Per un po' l'avevo perso. Mi ero lasciata abbattere. Adesso sta tornando e in gran parte è merito dei miei figli, che ormai sono più grandi e che mi incoraggiano continuamente."

Parole che restituiscono l'immagine di una donna impegnata a ricostruire pezzo dopo pezzo la propria serenità dopo una fase particolarmente complessa della sua vita.

Il sostegno dei figli

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne sono stati spesso il centro delle priorità dell'attrice. Oggi, però, il rapporto sembra essersi trasformato in qualcosa di diverso. Non sono più soltanto i figli a ricevere supporto dalla madre: è Jolie stessa a trovare forza nel loro incoraggiamento. "Ormai quasi tutti hanno più di diciotto anni. Vogliono vedermi viaggiare, vogliono che esca e faccia cose nuove."

Angelina sul set

Poi aggiunge una riflessione che ha colpito particolarmente i fan. "Mi conoscono meglio di chiunque altro e continuano ad apprezzarmi. Credo che questo dica molto." Secondo l'attrice, sono proprio loro a spingerla a recuperare aspetti della sua personalità che negli ultimi anni aveva messo da parte. "Mi stanno incoraggiando a tornare a essere quella persona che forse non mi sentivo più libera di essere."

Non è la prima volta che Jolie parla delle conseguenze emotive della separazione. Già nel 2023 aveva raccontato di aver avuto bisogno di tempo per guarire e ritrovare equilibrio. "Non credo di essere stata davvero me stessa per quasi un decennio", aveva dichiarato in una precedente intervista.

Oggi, a quasi dieci anni dall'inizio della separazione da Brad Pitt, le sue parole raccontano una fase diversa. Non necessariamente la chiusura definitiva di una ferita, ma certamente l'inizio di un nuovo capitolo.