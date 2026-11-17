Dopo mesi di attesa, rinvii e indiscrezioni, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ha finalmente mostrato le sue prime immagini alla stampa. E il verdetto iniziale sembra molto incoraggiante: il film diretto da David Fincher, nato da una sceneggiatura di Quentin Tarantino e con Brad Pitt nuovamente nei panni di Cliff Booth, sta raccogliendo reazioni entusiaste dopo la première mondiale organizzata a Hollywood.

Fincher e Tarantino, una coppia che convince

Le prime impressioni sono arrivate sui social allo scadere dell'embargo, nella serata del 16 novembre. Non si tratta ancora di recensioni complete e non tutti gli intervenuti sono critici cinematografici, ma i commenti hanno già acceso l'entusiasmo attorno a un progetto che, prima di arrivare a questo appuntamento, ha attraversato una lavorazione piuttosto travagliata.

Clayton Davis di Variety ha definito il film "un folle e divertentissimo hangout movie", mentre il giornalista Germain Lussier si è spinto ancora oltre, indicandolo come "il mio film preferito dell'anno, e non c'è nemmeno paragone".

Tra le reazioni più calorose c'è quella di Drew Taylor di TheWrap, che non ha nascosto il proprio entusiasmo: "Ho assolutamente adorato Cliff Booth. Tarantino e Fincher sono come burro d'arachidi e cioccolato. Smettete di guardare qualsiasi altra cosa, andate a vederlo sullo schermo più grande che trovate e preparatevi a divertirvi. Un trionfo assoluto. Il migliore".

L'accostamento tra i due cineasti è uno degli elementi che rendono il film particolarmente atteso. Fincher porta la propria regia in un progetto costruito sulla scrittura di Tarantino, mentre Brad Pitt torna a interpretare un personaggio già amatissimo dopo C'era una volta a... Hollywood. Un incontro che, almeno stando alle prime impressioni, sembra aver trovato un equilibrio convincente.

Non sono mancati neppure gli apprezzamenti per il cast. Già alcune reazioni circolate nei giorni precedenti avevano indicato Elizabeth Debicki come una delle interpreti capaci di lasciare maggiormente il segno. Le impressioni successive alla première sembrano confermare questa tendenza, con Peter Weller e Scott Caan citati a loro volta tra i protagonisti più convincenti. Nel cast figurano inoltre Timothy Olyphant, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Emily Alyn Lind, Lauren Glazier e Barry Livingston.

Un progetto travagliato e una distribuzione in poche sale

L'entusiasmo delle prime reazioni contrasta con il percorso accidentato che ha accompagnato la produzione. Il progetto era stato inizialmente accantonato da Quentin Tarantino come possibile ultimo film da regista, prima di essere ripreso e affidato a Fincher. Nel frattempo sono arrivati ritardi, proiezioni di prova, riprese aggiuntive e trailer che non avevano convinto tutti. Secondo le indiscrezioni, il budget avrebbe inoltre superato i 200 milioni di dollari.

La produzione sarebbe stata anche una delle ragioni dell'uscita di Fincher da Netflix. A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbero state le proteste degli esercenti, che avrebbero ridotto della metà il numero di sale inizialmente previste per la distribuzione.

Per il pubblico americano l'appuntamento con le sale IMAX è fissato al 25 novembre, ma soltanto per un periodo limitato e su circa 200 schermi in tutto il Paese.

Un trattamento decisamente ristretto per un film che, almeno sulla carta, ha tutte le caratteristiche di un grande evento cinematografico. Le prime reazioni alimentano le aspettative; ora resta da capire se l'entusiasmo della stampa troverà conferma nelle recensioni complete e, soprattutto, nella risposta degli spettatori.