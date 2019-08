Boxoffice USA: Good Boys batte Hobbs & Shaw ed è il film più visto del weekend

Good Boys, la nuova commedia con protagonista Jacob Tremblay, è il film che ha ottenuto il miglior incasso ai boxoffice USA nel weekend. Al primo posto della classifica dei risultati settimanali ai botteghini rimane comunque saldamente ancorato Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Nel periodo compreso tra il 16 e il 18 agosto Good Boys - Quei cattivi ragazzi, film in cui si seguono le avventure esilaranti vissute da un gruppo di ragazzini che decidono di saltare la scuola, ha incassato 21 milioni di dollari, 7 in più rispetto allo spinoff del popolare franchise con protagonisti Jason Statham e Dwayne Johnson, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw.

Il Re Leone, che ha superato Frozen al primo posto dei film d'animazione con il maggior incasso di sempre, continua ad aggiungere delle cifre considerevoli al suo già cospicuo bottino fermandosi al terzo posto degli incassi del weekend con ulteriori 11.9 milioni di dollari.

Tra le nuove uscite della settimana si devono segnalare anche i 10,5 milioni raggiunti dal film animato Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre e i 9 ottenuti da 47 Meters Down: Uncaged.

Scary Stories to Tell in the Dark registra un calo del 51.9% e si ferma a 10,050,000, mentre C'era una volta a... Hollywood non va oltre i 7,600,000 in questo weekend.

La classifica settimanale, nonostante un notevole calo, vede comunque in cima Hobbs & Shaw che dal 9 al 15 agosto ha ottenuto 36,487,820 dollari, cinque in più del film Disney che si è fermato a 31,104,159 ma può contare su un totale, sul solo territorio americano, di 484,207,958 milioni di dollari.

Scary Stories to tell in the Dark, prodotto da Guillermo del Toro, si posiziona nella terza posizione con 30,166,784 e al quarto gradino della classifica c'è il film per tutta la famiglia Dora e la città perduta, con ben 25,409,724.

Quentin Tarantino, nella sua terza settimana di programmazione ha aggiunto alla cifra già ottenuta 18,016,842 milioni di dollari, arrivando a un totale di 106,748,212.