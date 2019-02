Box Office Italia: 10 giorni senza mamma primo per la seconda settimana

La commedia 10 giorni senza mamma conserva la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana consecutiva.

Quasi due milioni di incassi raccolti nel weekend portano il film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini a sfiorare i 4,5 milioni di euro complessivi.

Cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente? Una sequela di disastrosi ed esilaranti eventi che travolgeranno Carlo (Fabio De Luigi) obbligato a fare il "mammo" a tempo pieno dopo che la moglie Giulia (Valentina Lodovini) comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza (qui trovate la recensione di 10 giorni senza mamma).

In seconda posizione troviamo Il corriere - The Mule, nuova fatica del grande Clint Eastwood. Al centro della storia c'è Earl Stone, un ottantenne rimasto al verde, solo e alle prese con il fallimento della sua attività a cui viene offerto un incarico molto semplice che gli richiede solo di stare alla guida. Earl non sa però che deve trasportare della droga per un cartello messicano. L'uomo compie talmente bene il suo lavoro che il numero di viaggi inizia a crescere esponenzialmente. La situazione attira però l'attenzione dell'agente della DEA Colin Bates e di un altro corriere. Il corriere incassa 1,4 milioni di euro arrivando a superare i 4 milioni in due settimane (qui la nostra recensione di Il corriere - The Mule).

Alita - Angelo della battaglia, adattamento del popolare manga prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez, debutta in terza posizione superando il milione di euro in 49 sale, con una media per sala di 2.246 euro. Qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia.

Stabile in quarta posizione Green Book, interpretato dagli straordinari Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Il lungometraggio racconta la storia di Tony Lip (Viggo Mortensen), un buttafuori italo-americano assunto per fare da autista al dottor Don Shirley, un pianista di fama mondiale afroamericano che è in tour e terrà dei concerti in varie città degli Stati Uniti. I due devono affidarsi ala guida Negro Motorist Green Book per spostarsi seguendo i luoghi considerati sicuri negli anni Sessanta per le persone di colore, affrontando pericoli, razzismo e anche momenti inaspettati di umanità e umorismo (qui potete leggere la nostra analisi di Green Book). Il film incassa altri 975.000 euro e punta a superare i 5 milioni.

Quinta posizione per il cartoon Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, terzo capitolo della saga di Dragon Trainer che incanta e convince (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trailer - Il mondo nascosto) il pubblico italiano incassando altri 735 mila euro per un totale di 6,5 milioni in tre settimane.

