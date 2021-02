Boris 4: Alberto Di Stasio conferma l'arrivo della quarta stagione

La notizia era nell'aria e l'avevamo anticipata anche noi nel corso della prima edizione dell'UltraPop festival: Boris 4 è in arrivo. A confermare la quarta stagione uno dei membri del cast della storica serie tv italiana, Alberto Si Stasio.

Di Stasio, che in Boris interpretava Sergio Vannucci, il direttore di produzione della fantomatica soap italiana Gli occhi del cuore, si sarebbe sbottonato durante una diretta Twitch con l'utente Kovone confessando:

"Ho fatto tantissime esperienze con la televisione, fino ad arrivare a Boris, Boris 2, Boris 3 e.. lo dico piano... si farà la quarta serie di Boris! Una notizia che si aspettavano in tanti. Penso che gireremo in estate quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse all'inizio del prossimo anno. Siamo tutti contenti. Uscirà su una piattaforma, immagino. Penso che sia su Netflix".

Boris 4, Ninni Bruschetta: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto"

Riguardo al ritorno del mitico cast, Di Stasio non si sbilancia e spiega: "Non lo so, perché la stanno ancora scrivendo. Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico sono al lavoro, purtroppo senza il povero Mattia Torre".

Il trio di autori di Boris, composto da Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, ha perso una pedina importante con la scomparsa, a causa di una malattia, di Mattia Torre che ci ha lasciati nel 2019.

Boris: le 16 citazioni entrate nel nostro linguaggio quotidiano