Boris 4: Carolina Crescentini anticipa il ritorno di Corinna (FOTO)

Carolina Crescentini ha anticipato con una foto su Twitter il suo ritorno in Boris 4 nei panni di Corinna, alias la "cagna maledetta". L'attrice ha pubblicato l'immagine di un foglio di carta col nome del suo personaggio appeso su quello che potrebbe essere la porta del suo camerino, per la gioia dei fan di Boris.

Le riprese della quarta stagione di Boris, che approderà prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+, sono in corso a Roma da qualche settimana. La nuova stagione è firmata da due dei tre autori originari, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Mattia Torre, il terzo autore, è scomparso nel 2019 in seguito a una malattia.

Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata "Gli occhi del cuore", la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Nel cast di Boris 4 tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni e alcune new entry, in ordine alfabetico: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo Ruggeri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Boris 4 è una serie originale Disney+ ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Le riprese si svolgeranno a Roma per 9 settimane.