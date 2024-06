Borderlands: il rating assegnato al film delude i fan del videogioco

Borderlands non sarà vietato ai minori e il rating assegnato dalla Motion Pictures Association al progetto di Eli Roth sembra non aver soddisfatto i fan del videogioco.

L'avventura originale era infatti particolarmente violenta e si rivolge a un pubblico adulto, mentre i contenuti dell'adattamento cinematografico sembra sarà più adatto a un pubblico maggiormente ampio.

Il rating di Borderlands

Il film tratto dal gioco sarà infatti classificato come PG-13 a causa delle "sue intense sequenze di violenza e d'azione, linguaggio adulto e materiale provocante".

Online i fan di Borderlands temono che lo spirito delle avventure di Lilith e degli altri personaggi non sia stato rispettato e che i realizzatori abbiano pensato prevalentemente al potenziale risultato ai box office, che potrebbe essere penalizzato dall'etichetta di Vietato ai minori.

Il regista Eli Roth, tuttavia, ha più volte ribadito che la sua intenzione era di realizzare un film di genere che possa conquistare il pubblico e superi i confini del semplice adattamento. Bisognerà quindi attendere per scoprire se i fan resteranno delusi o saranno conquistati dalla versione cinematografica della storia.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

La storia del film

Borderlands segue Lilith (Cate Blanchett), cacciatrice di tesori dal passato misterioso, che ritorna sul suo pianeta, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez).

La protagonista stringe un'inaspettata alleanza con uno strano team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente.

Gli improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per ottenere un incredibile potere.

Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più importante: per sostenersi a vicenda.