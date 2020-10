Borat 2: nel trailer del film Sacha Baron Cohen si traveste da Donald Trump

Nel trailer di Borat 2, Sacha Baron Cohen si traveste (anche) da Donald Trump: ecco le immagini del nuovo film in uscita direttamente in streaming su Amazon Prime Video.

Oggi pomeriggio Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Borat 2, il nuovo film con Sacha Baron Cohen, anticipandone l'uscita sulla piattaforma streaming, prevista per il 23 ottobre 2020, pochi giorni prima le elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Dopo l'immagine promozionale del film, condivisa sul web e rimbalzata sui social nella giornata di ieri, Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer di Borat 2:

Nelle scorse settimane si era fatta più insistente la voce riguardante la produzione del film che segnerà il ritorno di Sacha Baron Cohen nei panni di Borat, secondo personaggio da lui creato dopo Ali G. Lo rivedremo quindi interpretare il giornalista kazako che nel primo film, Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, uscito ormai ben quattordici anni fa, veniva inviato negli Stati Uniti per studiare i costumi della civiltà americana, salvo poi finire per innamorarsi di Pamela Anderson dopo averla vista nella serie televisiva Baywatch. Il trailer ci mostra invece Borat mentre decide di tornare in America, dove però dovrà fare i conti con la sua notorietà. Per evitare che le persone lo riconoscano, si travestirà indossando una parrucca bionda ed una barba, con una giacca di jeans ed una spilla degli Stati Uniti. Finirà anche per travestirsi da Donald Trump, in una scena che non passerà di certo inosservata.

Sul territorio a stelle e strisce sarà accompagnato da sua figlia che sembra avere ereditato dal padre la capacità di mettere a disagio le persone che la circondano. Chi sarà più imbarazzante tra i due? Lo scopriremo solo attraverso la visione completa del film ma intanto nel trailer possiamo guardare una scena in cui Borat cerca di far abortire sua figlia in una clinica dopo aver insinuato che lui sia l'unico che avrebbe potuto metterla incinta. Lo vediamo inoltre mentre condivide la quarantena con alcuni sconosciuti, dando vita ad alcune gag dentro la loro casa.

Il pubblico avrà modo di godersi nuovamente la satira dissacrante di Borat attraverso Amazon Prime Video, piattaforma streaming che aggiungerà il film nel suo catalogo a partire dal 23 ottobre 2020. Al momento dell'uscita, dunque, mancheranno davvero pochi giorni all'annuncio relativo al vincitore della sfida tra Donald Trump e Joe Biden e quindi al nome del nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Borat 2, il cui titolo completo sarà Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan, è stato anticipato da un'immagine promozionale che ha subito fatto il giro dei social, venendo condivisa da coloro che già definiscono il film come "l'unica gioia di questo 2020" in riferimento ad un anno che è stato decisamente poco clemente con il genere umano.