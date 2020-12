Borat 2: Isla Fisher ha minacciato di non parlare più a Sacha Baron Cohen per una battuta del film

Isla Fisher, moglie di Sacha Baron Cohen creatore e protagonista di Borat 2, ha svelato di aver minacciato di togliere la parola al marito se avesse tolto una particolare battuta dal film alla quale si era particolarmente affezionata.

Durante il Jimmy Kimmel Live! dello scorso mercoledì, l'attrice Isla Fisher ha parlato del suo matrimonio con il comico Sacha Baron Cohen e, tra i tanti episodi, ha raccontato di aver promesso al marito di non rivolgergli più la parola dopo la sua decisione di tagliare una battuta da Borat: Subsequent Moviefilm che a lei piaceva moltissimo:

"In realtà c'è una battuta in questo ultimo film di 'Borat', nella scena del ballo delle debuttanti. L'ho trovata così divertente, è la mia preferita. Ero molto affezionata a questa. E poi quando doveva modificare il taglio all'ultimo minuto, la elimina. Gli ho detto 'Amore era la mia preferita devi rimetterla' e dopo che lui mi ha spiegato che non poteva inserirla gli ho detto 'Non ti parlerò mai più a meno che tu non rimetti questa battuta' ma non l'ha fatto e siamo ancora sposati"

Isla Fisher, però, ha ammesso poi che guardando indietro sulla scena il consorte ha fatto la scelta giusta nel tagliare la battuta. Sarebbe interessante scoprire quale fosse la battuta preferita di Isla Fisher che è stata tagliata e come avrebbe reso la scena diversa ma, purtroppo, l'attrice non l'ha rivelato.

Borat: Subsequent Moviefilm è il sequel del dissacrante film del 2006, che punta ancora una volta obiettivo sulle contraddizioni della società contemporanea. Sono passati quattordici anni dall'arrivo sugli schermi di un immaginario giornalista televisivo kazako, Borat Sagdiyev, che con i suoi comportamenti eccessivi e sessualmente espliciti era riuscito a mettere totalmente a nudo - tra momenti divertenti e altri imbarazzanti - le contraddizioni del mondo contemporaneo. E, dopo questo periodo, esse appaiono sempre di più, in particolare nella scena politica internazionale.

Potete leggere la nostra recensione di Borat: Subsequent Moviefilm, il film di Sacha Baron Cohen è disponibile su Amazon Prime Video.