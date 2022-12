Paul T. Goodman: il trailer della nuova folle serie diretta da Jason Woline, regista di Borat 2, per Peacock

Jason Woliner, il regista di Borat - Seguito di film cinema, ha diretto un nuovo show targato Peacock di cui è stato condiviso il trailer: Paul T. Goodman. Dal regista, noto, oltre che per il sequel di Borat, anche per aver diretto alcuni episodi di The Last Man on Earth e Parks and Recreation, c'è da aspettarsi di tutto.

Paul T. Goldman è il titolo della nuova serie guidata da Jason Woliner attesa per il primo gennaio e presentata ufficialmente dalla piattaforma di streaming. Dalle immagini nel video non risulta semplice cercare di definire questo nuovo prodotto per il piccolo schermo, anche perché sembra mescolare elementi provenienti da più generi quasi fosse un "documentario/thriller d'azione ispirato a una storia vera".

Queste le parole del regista a Screen Rant nel cercare di raccontare la sua nuova fatica: "Nel 2012, un uomo di nome Paul T. Goldman mi ha twittato. Ha detto che aveva una storia incredibile da raccontare avendo scritto anche un libro - e una sceneggiatura - a riguardo. Ha chiesto il mio aiuto per portarlo sullo schermo. Quando ho cliccato sul suo profilo ho visto che aveva twittato la stessa identica cosa a centinaia di altre persone. Ho dato un'occhiata al sul suo sito web e ho guardato un video che si era girato da solo: era un ragazzo di mezza età che recitava un monologo su come fosse stato vittima di uno scioccante tradimento che lo aveva portato a una trasformazione 'da debole a guerriero', spingendolo in una missione per abbattere un (presunto) giro criminale internazionale. Ho comprato subito il libro", ha detto Woliner. Il regista ha aggiunto: "È diventato immediatamente il mio libro preferito. La storia è in parti uguali affascinante, divertente, scioccante e spesso stranamente commovente. Ha infinite svolte bizzarre e Paul stesso è la persona più accattivante che abbia mai incontrato. Mi ha ricordato i miei soggetti preferiti: Mark Borchardt di American Movie, Timothy Treadwell di Grizzly Man, o il tipo di persone che appaiono nei film di Errol Morris come Tabloid e Mr. Death. Sono sorprendenti, stravaganti, appassionati, un po' fuori; individui con un forte senso dello scopo e forse una forma atipica di autocoscienza. Dopo alcuni mesi di tranquilla osservazione, ho risposto a Paul e gli ho detto che ero dentro".

Borat 2, il folle provino di Maria Bakalova: "Ha bevuto l'acqua dalla ciotola dei cani"

Da tutto ciò ne è uscita la nuova serie tv. Dopo un decennio di riprese, dalle parole del regista, è "diventata il progetto concettualmente più ambizioso e personale su cui abbia mai lavorato. È per molti versi uno spettacolo sperimentale e sono ancora grato incredulo che Peacock mi abbia permesso di farlo".

Prodotto esecutivamente da Seth Rogen ed Evan Goldberg, proprietari della società di produzione Point Grey Studios, nel cast di Paul T. Goldman troviamo Melinda McGraw, Christopher Stanley, Dennis Haysbert, Josh Pais, Rosanna Arquette e Frank Grillo.