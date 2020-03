Boogie Nights: stasera su Rete 4 in seconda serata il film di Paul Thomas Anderson

Seconda serata di grande cinema stasera su Rete 4 dalle 23:39, quando arriverà Boogie Nights - L'altra Hollywood a far compagnia al pubblico. Film del 1997 diretto da Paul Thomas Anderson, vede tra i suoi assoluti protagonisti Mark Wahlberg e Julianne Moore.

San Fernando Valley, 1977. Il regista porno Jack Horner (Burt Reynolds) incontra in un locale "hot" un giovane lavapiatti chiamato Eddie Adams: in lui vede una grande potenzialità davanti alla macchina da presa. Il giovane, in fuga da un contesto familiare violento, decide di mettere al servizio degli altri la sua 'fortuna' naturale: Eddie, infatti, è decisamente superdotato ed è ben cosciente della sua prestanza fisica. Jack lo convince così a entrare nel mondo del porno e per lui ha un progetto del tutto particolare: creare l'arte attraverso la pornografia.

Julianne Moore e Mark Wahlberg in una scena di Boogie Nights

Boogie Nights è considerato il primo film "di un certo peso" per Paul Thomas Anderson, nonchè apripista nella carriera di Mark Wahlberg per i ruoli drammatici. Il film è stato nominato a tre Oscar, grazie alla sceneggiatura e alle performance di Julianne Moore e Burt Reynolds. Originariamente la scelta numero 1 della produzione per il ruolo del protagonista era Leonardo DiCaprio: l'attore ha però rinunciato al film visto che aveva già firmato per Titanic, ed è stato proprio lui a suggerire il nome di Wahlberg.