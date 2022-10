Bones and All: il poster italiano del film di Luca Guadagnino, dal 23 novembre al cinema (FOTO)

Ecco il poster italiano di Bones and All, il film diretto da Luca Guadagnino con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Chloë Sevigny, Jessica Harper e Mark Rylance, in arrivo al cinema dal 23 novembre.

Vision Distribution ha appena diffuso il poster italiano di Bones and All, il film di Luca Guadagnino vincitore del Leone d'argento alla regia e del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Taylor Russell alla 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La pellicola di Guadagnino, scritta da David Kajganich, il quale ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash, è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis "Bones & All" ("Fino all'osso"), edito in Italia da Panini Books. Nel cast figurano Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Bones and All: Taylor Russell e Timothée Chalamet in una foto del film

Il film è prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures - società del gruppo Fremantle, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con SKY. Prodotto dallo stesso Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d'Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears e da Chalamet. I produttori esecutivi del film sono Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Marco Colombo e Moreno Zani.

I finanziatori della pellicola, distribuita in Italia da Vision Distribution, sono le società italiane The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle), 3 Marys Entertainment, Memo Films, Tenderstories, Elafilm, Wise Pictures, Excelsa, Serfis e Piace.