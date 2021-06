Bones & All: Anna Cobb nel cast del film di Luca Guadagnino

L'attrice Anna Cobb è entrata a far parte del cast di Bones & All, il nuovo film diretto dal regista Luca Guadagnino

Nel cast di Bones & All, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, ci sarà anche Anna Cobb, scelta dopo una ricerca in tutti gli Stati Uniti per scegliere la giusta attrice per il ruolo che le è stato affidato.

Le riprese del progetto, che ha come star Timothée Chalamet, sono attualmente nell'area dell'Ohio.

Anna Cobb ha recitato recentemente in We're all going to the world's fair, film presentato al Sundance Film Festival che raccontava la storia di Casey che si immerge in un gioco di ruolo horror online e si inizia a notare dei cambiamenti che potrebbero avvenire su di lei anche nella vita reale.

Bones & All racconterà la storia di Maren, una ragazza che deve imparare come sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo, che uniscono le forze per compiere un viaggio attraverso gli Stati Uniti. I due si ritroveranno però a fare i conti con il proprio passato e una scelta finale che permetterà di scoprire se il loro amore può sopravvivere.

Il cast del film è composto da Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Chloe Sevigny, Francesca Scorsese e David Gordon Green.

La sceneggiatura è stata firmata da David Kajganich, con cui Luca Guadagnino aveva collaborato in occasione di Suspiria e A Bigger Splash.