Bond 25: svelato il titolo ufficiale del sequel?

Dopo una serie di ritardi e problemi dietro le quinte, sembra che le cose stiano procedendo per il meglio per Bond 25, il nuovo capitolo della saga di James Bond, tanto che oggi è stato svelato il titolo di lavorazione, che forse diventerà ufficiale a fine riprese.

Secondo un report, pare che il titolo con cui il film si sta avvicinando alle riprese è Shatterhand. Questa parola non suonerà nuova agli appassionati di 007: nel romanzo Si vive solo due volte di Ian Fleming, il dottor Shatterhand è uno dei nomi del super villain Blofeld, interpretato da Christoph Waltz in SPECTRE. I fan si ricordano, però, che l'attore vincitore di 2 Oscar aveva dichiarato che avrebbe partecipato solamente a un capitolo della saga di Bond, senza il desiderio di tornare nuovamente nei panni del personaggio, quindi probabilmente ci terremo di fronte all'ennesimo cambio di volto.

Originariamente Danny Boyle doveva occuparsi della regia del film, ma ha lasciato l'incarico dopo forti disaccordi riguardo proprio il villain. Lo script di quella versione, scritto da John Hodge, è stato rivisto dai veterani Neal Purvis e Robert Wade, e la regia è stata in seguito assegnata a Cary Fukunaga. Nonostante i cambi nel team creativo, il film è stato recentemente posticipato di altri due mesi, finendo nello slot dell'aprile 2020, potenzialmente dai profitti molto alti visto il periodo di Pasqua, ma la notizia della riscrittura della sceneggiatura ha fatto preoccupare i fan. Ancora non si sa nulla sullo script, sul cast e sulle location di ripresa, anche se si è vociferato che alcune delle scene sarebbero state girate [a Matera](https://movieplayer.it/news/bond-25-riprese-matera-primavera_64295/ "Bond 25: le riprese del nuovo 007 in primavera a

Matera!").