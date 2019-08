Bond 25: a Matera sono cominciate le riprese del nuovo 007 (video)

Il set di Bond 25 è finalmente approdato a Matera per le riprese e la città è stata letteralmente invasa dai curiosi che aspettano con ansia Daniel Craig.

Il primo ciak di No Time to Die, questo il titolo ufficiale della nuova avventura di James Bond, proprio oggi nella città lucana, che dovrebbe essere raggiunta nelle prossime ore anche dall'agente segreto in carne e ossa, Daniel Craig. Non solo abitanti e turisti, Matera è stata presa d'assalto da quanti aspettavano l'approdo di 007 nel Sud Italia ormai da mesi. E, a guardare i video che sono stati postati sui social, sembra che le attese non siano state deluse, nonostante l'assenza del protagonista.

Le scene girate a Matera, che saranno mostrare in apertura del film, vedranno James Bond sfrecciare sulla sua celebre Aston Martin - all'inseguimento di chi non è ancora dato saperlo - direttamente nelle strade del centro cittadino, con il panorama mozzafiato dei Sassi a fare da sfondo.

Ingente l'investimento sulla città: si parla di 12 milioni di euro stanziati dai produttori per l'"operazione James Bond", senza contare le 100 strutture ricettive interessate e le oltre 400 persone impiegate.

Dopo le riprese materane, il set si sposterà per pochi giorni in Puglia, prima di partire alla volta della Grecia.

La sinossi ufficiale di Bond 25 - No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga con protagonista Daniel Craig, anticipa: "Bond ha lasciato l'attività come agente segreto e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace ha però vita breve quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta da lui e gli chiede aiuto. La missione di salvare uno scienziato che è stato rapito si rivela ben più insidiosa rispetto a quanto previsto, e porta Bond sulle tracce di un misterioso villain armato con una nuova tecnologia pericolosa".

Fukunaga ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. Nel cast di No Time To Die ci saranno Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, e Billy Magnussen. Tra gli interpreti ci sarà anche Christoph Waltz, interprete del malvagio Blofeld.