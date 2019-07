Bond 25: Lashana Lynch sarà la nuova agente 007 nel film?

Bond 25 avrà una nuova agente 007 intepretata da Lashana Lynch: questi sono gli ultimi rumors sul nuovo film della saga, che prevedono un colpo di scena di grande effetto e che inevitabilmente solleverà molte discussioni.

Se i rumors del Daily Mail saranno confermati, Lashana Lynch sarà presentata al pubblico come Nomi, la nuova agente 007. Nel film James Bond si è ritirato da tempo e vive una vita agiata e lussuosa in Giamaica. Quindi Bond resterà sempre Bond, ma sarà nominata una nuova agente 007, che sarà interpretata da Lashana Lynch, una donna nera e affascinante. Come la prenderanno gli spettatori? A presentare la nuova 007 al pubblico, nel film, dovrebbe essere M.

Captain Marvel: Lashana Lynch in una scena

Ovviamente l'entrata in scena di una nuova agente 007 non esclude la partecipazione di James Bond al plot del film, ma - sempre se la notizia sarà confermata - sarà interessante vedere in che modo interagiranno i due, considerato che Miss 007 è alla pari di Bond.

Lashana Lynch è un'attrice inglese di 31 anni, è nata a Londra ed è di origini giamaicane, ed è apparsa in diversi film e serie televisive, ma di recente l'avete vista in Captain Marvel nel ruolo di Marie Rambeau.

Tornando a Bond 25, ricordiamo che le riprese del nuovo film di 007 si terranno anche in Italia, a Matera, e che nel cast della pellicola ci saranno Christoph Waltz, Rami Malek nel ruolo da villain, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes. Anche durante le riprese di Bond 25 non sono mancati contrattempi e incidenti: Daniel Craig infatti si è infortunato sul set in Giamaica e si è dovuto fermare per sottoporsi ad un intervento chirurgico, mentre Grace Jones, chiamata ad interpretare un ruolo forse troppo esiguo rispetto alle sue aspettative, ha abbandonato bruscamente il set.