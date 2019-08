Bond 25: l'auto sfreccia sul set nelle vie di Matera (video)

A Matera si continua a lavorare imperterriti sul set di Bond 25, costantemente "sorvegliato" dai tantissimi curiosi rapiti da quella leggenda che è James Bond a bordo della sua Aston Martin.

E proprio un giovane fan ha condiviso via social un nuovo, emozionante video che mostra l'agente segreto più famoso al mondo sfrecciare per le strette vie del centro cittadino. Contattando la redazione di MoviePlayer.it, l'utente ci ha confermato che si tratta della sequenza immediatamente successiva a quella già mostrata ieri nell'articolo sull'inizio delle riprese di Bond 25 a Matera, e girata durante la mattinata, in cui l'inseguimento si interrompeva dopo un testacoda in una delle piazze più centrali di Matera.

La clip odierna è stata girata in via XX settembre,mentre si vede la Aston Martin di Bond schivare altre vetture sempre durante l'inseguimento ad altissima velocità. In base alle informazioni condivise, sappiamo che della scena sono stati girati 7 take da 7 diversi angolazioni (quello che siamo in grado di mostrare è il secondo), e che alla guida dell'auto non c'era Daniel Craig (che arriverà in città nelle prossime ore) ma due stuntman, un uomo e una donna.

Le riprese di No Time to Die dovrebbero proseguire a Matera per tutto il resto della settimana. Il set si sposterà poi per alcuni giorni a Gravina di Puglia, per poi salpare alla volta della Grecia.

La sinossi ufficiale di Bond 25 - No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga con protagonista Daniel Craig, anticipa: "Bond ha lasciato l'attività come agente segreto e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace ha però vita breve quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta da lui e gli chiede aiuto. La missione di salvare uno scienziato che è stato rapito si rivela ben più insidiosa rispetto a quanto previsto, e porta Bond sulle tracce di un misterioso villain armato con una nuova tecnologia pericolosa".

Fukunaga ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. Nel cast di No Time To Die ci saranno, oltre al protagonista Daniel Craig, anche il premio Oscar Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, e Billy Magnussen. Tra gli interpreti ci sarà anche Christoph Waltz, interprete del malvagio Blofeld.