Bohemian Rhapsody apre col botto al box office USA, 50 milioni al debutto!

Freddie Mercury cantava "We Will Rock You". E uno scossone al box office USA è arrivata con l'uscita di Bohemian Rhapsody, il biopic sul leader dei Queen, che ha inaugurato la sua corsa agli incassi con 50 milioni provenienti da 4.000 sale, e una media per sala di 12.500 dollari tondi tondi. L'attesissimo film con Rami Malek, che uscirà in Italia il 29 novembre, racconta la storia del frontman Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991 a causa dell'AIDS. Il film segna un debutto globale di 122,5 milioni.

Al secondo posto debutta il fiabesco Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, diretto da Lasse Hallström e ispirato al celebre classico di E.T.A. Hoffmann. Il lungometraggio (qui la recensione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni), dall'atmosfera magica e fantastica, racconta la storia di Clara, una ragazza che vuole rientrare in possesso di una chiave che potrà farle scoprire un prezioso dono che le ha lasciato la madre. L'oggetto è però sparito in un mondo misterioso parallelo dove Clara incontra un soldato chiamato Phillip, un gruppo di topi e le reggenti che si occupano di tre reami: dei fiocchi di neve, dei fiori e dei dolci. o Schiaccianoci e i Quattro Regni apre incassando 20 milioni di dollari da 3.766 sale, con una media per sala di 5.311 dollari.

Ancora un debutto in terza posizione con la commedia Nobody's Fool, scritta e diretta da Tyler Perry. Il film, che vede protagoniste le attrici Tiffany Haddish e Tika Sumpter nel ruolo di due sorelle che uniscono le forze per risolvere dei problemi sentimentali dopo la scoperta che una di loro è stata ingannata, apre incassando 14 milioni di dollari da 2.468 sale e segna una media per sala di 5.673 dollari.

A Star Is Born perde due posizioni ed è ora quarto, ma incassa altri 11 milioni che lo portano a un totale di 165,6 milioni in patria e di 293,9 milioni globali. Continuano a incantare le interpretazioni di Bradley Cooper, anche regista esordiente, e della star del pop Lady Gaga) per una travolgente storia di amore e musica di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di A Star is Born.

Dalla prima alla quinta posizione, scende Halloween. Il reboot di David Gordon Green incassa altri 11 milioni di dollari che lo portano a 150,4 milioni in patria e 229,6 milioni globali (qui la nostra recensione del reboot di Halloween.

