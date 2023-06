Boba Fett, James Mangold: 'Il film cancellato era uno spaghetti western Rated R che ha spaventato tutti'

Uno dei registi dei nuovi film di Star Wars, James Mangold, racconta come sarebbe stato il suo lungometraggio su Boba Fett (quando venne ingaggiato per dirigere la pellicola mai realizzata).

Come sarebbe stato il film di Star Wars dedicato a Boba Fett diretto da James Mangold? Uno spaghetti western vietato ai minori capace di terrorizzare i piani alti di LucasFilm, a quanto pare... O almeno, così l'ha raccontata il regista ai microfoni del podcast "Happy Sad Confused".

Quando James Mangold doveva dirigere Boba Fett

Boba Fett è uno dei personaggi più iconici dell'universo di Star Wars, e prima di tornare in una serie tv, era destinato ad avere un film interamente dedicato, all'epoca (si parla del 2018) affidato al regista di Logan James Mangold, che avrebbe anche scritto la sceneggiatura del progetto assieme al produttore degli X-Men Simon Kinberg.

"Nel momento in cui il progetto era stato affidato a me, ho probabilmente terrorizzato tutti, dato che volevo realizzare uno spaghetti western borderline rated-R ambientato su un singolo pianeta" ha raccontato il regista a Josh Horowitz "Se il mio film fosse stato realizzato, probabilmente non avrebbero potuto proseguire con Baby Yoda. Non apparteneva davvero al tipo di mondo che avevo in mente".

Il suo era dunque un approccio un po' più dark rispetto ai toni family-friendly delle serie Disney+, ma se questa visione possa aver davvero fatto dubitare i piani alti di LucasFilm o no, non ci è dato saperlo. Più che altro perché pare sia stato il "flop" di Solo: A Star Wars Story il fattore decisivo nello staccare la spina al progetto.

"In un periodo di riorganizzazizone aziendale o qualsiasi cosa sia accaduta con Solo, hanno semplicemente deciso all'improvviso che non volevano più realizzare film come quelli. E le opportunità dello streaming ormai erano evidenti" ha proseguito Mangold "Io ero lì che ascoltavo tutto il giorno e tutta la notte Ennio Morricone, e scrivevo. Non so se poteva succedere davvero. Non so se ciò che pensavo poteva seriamente rientrare nei piani di qualcuno".

Una nuova era di Star Wars al cinema

Non bisogna piangere sul latte versato o sul film mai realizzato, però. Specialmente se poi un'altra chance di far parte del mondo di Star Wars arriva sotto forma di un nuovo film, come nel caso di James Mangold, che porterà sul grande schermo quella che lui stesso ha definito "un'origin story della Forza".

Quello di James Mangold è infatti uno dei tre nuovi film di Star Wars annunciati durante la Celebration di Londra, che vedono alla regia anche Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy.

E voi, quale progetto attendete con più hype?