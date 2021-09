Star Wars: The Book of Boba Fett, Robert Rodriguez sulla serie Disney+ "Vi lascerà a bocca aperta"

Il regista e produttore Robert Rodriguez anticipa che The Book of Boba Fett, la nuova serie Star Wars di Disney+, ci lascerà senza parole.

Se siete dei fan di Star Wars, siete in ansiosa attesa dell'arrivo di The Book of Boba Fett, la nuova serie tv di Disney+ con protagonista il cacciatore di taglie più misterioso della galassia. E Robert Rodriguez sarebbe pienamente d'accordo con il vostro stato d'animo, sapete perché? Perché lo show ci lascerà a bocca aperta. Parole sue.

Tra i registi e produttori dello show, Robert Rodriguez - che in passato abbiamo già visto al timone di alcuni episodi di The Mandalorian - ha parlato in una recente intervista con Collider del nuovo show Lucasfilm in arrivo su Disney+ del quale si sta occupando. O almeno, ci ha provato.

"Non posso parlarne affatto al momento, ma arriverà questo dicembre e... Aspettate di vedere cosa abbiamo in serbo per voi. Vi lascerà senza parole" ha infatti premesso "È tutto ciò che posso dirvi. E potrei parlarne bene all'infinito, perché so che stupirà tutti. Sarà di gran lunga al di sopra delle vostre aspettative. La gente sarà davvero entusiasta quando lo vedrà"

Con protagonista Temuera Morrison, The Book of Boba Fett ci mostrerà il passato del personaggio titolare, e "cosa ha combinato dopo gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora", come raccontava lo stesso Morrison qualche tempo fa. Nella serie vedremo anche il ritorno di Fennec Shand, il personaggio interpretato da dalla Ming-Na Wen di Agents of S.H.I.E.L.D. in The Mandalorian.

Oltre a The Book of Boba Fett, dopo The Mandalorian sono state ordinate diverse serie tv live-action che andranno ad espandere ancora di più l'universo di Star Wars sulla piattaforma di Disney+, come Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor, Rangers of the New Republic e The Acolyte. Per i fan di Star Wars ce n'è per tutti i gusti!