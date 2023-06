Star Wars: il film di James Mangold non dovrà rispettare per forza il canone?

Sappiamo ancora poco sul film di Star Wars diretto da James Mangold, se non che porterà i fan a scoprire le origini stesse della Forza. A quanto pare, quindi, il film non sarà così vincolato al canone della saga.

Impegnato nella promozione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Mangold ha risposto ad alcune domande sulla sua prossima collaborazione, arrivata un po' a sorpresa dopo il fallimento del film su Boba Fett, che lo doveva vedere dietro la macchina da presa:

"Beh, avevo già parlato con [Lucasfilm] e ci avevo anche lavorato un po' in passato su altri progetti. Sono sempre interessato a quello che succede lì e ho amici che lavorano ad altri progetti di Star Wars. Ma avevo capito che gran parte di quello che stavano facendo era una sorta di prosecuzione della saga.

Star Wars: James Mangold spiega le origini del suo film

Così, quando ho accennato a Kathy [Kennedy, presidente della Lucasfilm] l'idea che avevo di tornare indietro - molto indietro - sono rimasto sorpreso dal fatto che la cosa entusiasmasse lei e le altre persone meravigliose con cui lavora alla Lucasfilm. Per me si tratta di voler far parte della saga, ma anche di non voler essere bloccato da così tanta tradizione da non riuscire a raccontare una storia. Quello che volevo fare, e che le ho detto, era di creare una specie di Dieci Comandamenti della Forza, capite? Una specie di storia delle origini di come la Forza è stata conosciuta, compresa, usata e sfruttata".