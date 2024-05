Blue Lock The Movie - Episodio Nagi -: il trailer italiano dell'anime, al cinema dal 17 luglio

Il trailer italiano offre un primo sguardo al lungometraggio Blue Lock The Movie -Episode Nagi-, ispirato al celebre anime a sfondo sportivo.

Dal 17 luglio arriva al cinema Blue Lock The Movie - Episodio Nagi -, anime che prosegue le vicende della serie anime a sfondo sportivo Blue Lock, adattamento del manga ideato da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura. Il trailer italiano diffuso da Crunchyroll anticipa gli ingredienti della pellicola, che uscirà nelle sale italiane in versione sottotitolata e doppiata in italiano.

Diretto da Shunsuke Ishikawa, il film scritto da Taku Kishimoto è tratto da una storia originale di Muneyuki Kaneshiro. Scopriamo di cosa parla.

La sinossi dell'anime

Nagi Seishiro, studente del secondo anno di liceo, conduce un'esistenza noiosa. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le sue doti nascoste di atleta e lo spinge a iniziare a giocare a calcio. Un giorno, Nagi riceve un invito per il misterioso progetto BLUE LOCK. Ciò che lo attende è l'incontro con gli attaccanti più forti di tutta la nazione.

Il franchise Blue Lock segue i sogni di 300 studenti delle scuole superiori che mirano a diventare attaccanti provetti e a guidare la Nazionale maschile giapponese alla vittoria della prossima Coppa del Mondo. Se, però, verranno eliminati dal programma di allenamento BLUE LOCK, non potranno mai giocare per la nazionale e la loro carriera sarà finita. Solo uno di loro, il cui ego e la cui abilità trionferanno su tutti, riuscirà ad emergere.

Basato sul manga di Muneyuki Kaneshiro serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha con oltre 30 milioni di copie in circolazione, l'anime ha debuttato nell'ottobre 2022 ed è stato una delle serie più popolari durante la sua stagione di simulcast. La prima stagione di Blue Lock è attualmente disponibile su Crunchyroll.