Blue Lock The Movie - Episode Nagi, la recensione: ripercorrere i propri passi cambiando il punto di vista

La prima stagione condensata in un film, un nuovo punto di vista, partite emozionanti e leggi della fisica totalmente ignorate, è questo Blue Lock The Movie Episode Nagi, primo lungometraggio dedicato al celebre anime, al cinema dal 17 luglio 2024. Ecco la nostra recensione.

Ricordate la frase cult di Captain Tsubasa (Holly e Benji per i più) "Il pallone è il mio migliore amico?" Vi suggeriamo di dimenticarla momentaneamente perché in Blue Lock non c'è spazio per i sentimentalismi. I migliori attaccanti delle squadre liceali del Giappone vengono infatti riuniti in un programma di allenamenti intensivi che li metterà l'uno contro l'altro in una specie di Battle Royale, un tutti contro tutti a suon di partite di calcio. Lo scopo ultimo è quello di selezionare un unico attaccante che porterà un giorno il Sol levante a vincere il campionato del mondo. I perdenti rischiano, invece, di vedere seriamente compromessa la loro carriera sportiva. Ora che poi anche da noi al cinema, dal 17 luglio 2024, è presente Blue Lock The Movie - Episode Nagi l'esperienza vissuta con i ventiquattro episodi della prima stagione presente su Crunchyroll viene riproposta, e ovviamente condensata, in un'ora e mezza in cui riprendere le fila dell'intera storia per poi prepararsi alla seconda stagione, recentemente annunciata all'Anime Expo di Parigi per questo autunno.

Un nuovo punto di vista

Seishiro Nagi è un ragazzo svogliato e apatico che passa la maggior parte del suo tempo giocando ai videogiochi. Frequenta un prestigioso liceo ma non gli importa molto né dello studio né del futuro: tutto lo annoia, non c'è un'attività a cui sente di volersi dedicare con costanza e passione. La sua vita cambia quando incontra Reo Mikage, figlio di un facoltoso uomo d'affari e grande appassionato di calcio. È infatti Reo il primo a rendersi conto delle straordinarie ed innate doti fisiche di Nagi: lo svogliato compagno di classe è in grado infatti di compiere scatti poderosi operando un controllo palla incredibilmente preciso.

Nagi si annoia a scuola

Inutile quasi dire che i due spiccheranno come punte di diamante della squadra della scuola ma, come altri loro coetanei in tutto il Giappone, un giorno riceveranno la convocazione per il Blue Lock. Nello spietato e tecnologico campo di addestramento Nagi e Reo capiranno che se vogliono andare avanti dovranno abbandonare ogni certezza, ogni filo che li tiene legati, iniziando a comprendere se stessi, mettendo al primo posto le loro esigenze e desideri.

Ripercorrere gli stessi passi

Nagi durante una partita in Blue Lock - Il film: Episode Nagi

L'operazione portata avanti con Blue Lock The Movie - Episodio Nagi non è diversa da altre a cui abbiamo assistito negli scorsi mesi, ovvero una pellicola che funge da ponte tra due stagioni di un anime. La seconda stagione di Blue Lock è stata infatti annunciata e questo lungometraggio sembra avere il preciso scopo di ripercorrere le fila degli episodi già diffusi condensandoli in quasi un'ora e mezza di durata. È vero, il focus si sposta su altri personaggi, che ci offrono così una loro visione delle vicende, ma questo non serve a far brillare la pellicola. La soddisfazione nel vedere il sempre accattivante racconto delle partite non va di pari passo con la narrazione che esula dal campo sportivo. Nel mettere al centro Nagi e Reo, infatti, la storia non riesce a compiere quel passo in più che ci avrebbe portato a conoscerli meglio: i due giovani sportivi non vengono approfonditi a dovere, forse nella fretta di condensare i tanti accadimenti intercorsi durante la prima stagione.

Qualità costante

La determinazione di Reo

A convincerci, invece, è stata sicuramente la realizzazione tecnica. Le partite e le incredibili prodezze dei giovani giocatori sono rese con estrema cura, servendosi, sì, di un massiccio uso della CGI ma risultando sempre convincenti allo sguardo. Anzi, grazie alla buona fusione tra le due tecniche è possibile far sentire lo spettatore al centro dell'azione offrendo al suo sguardo la visuale che avrebbe un un qualsiasi giocatore che si trovasse nel rettangolo verde insieme ai protagonisti. Responsabile di tutto ciò è lo Studio 8-Bit, in attività dal 2008, e che si è occupato , e si occuperà, sia alla serie che del film ora in sala. Se siete appassionati di calcio, se avete amato Captain Tsubasa, se seguite il manga o l'anime, se vi piacciono gli shonen adrenalinici, date un'occasione anche ad Episode Nagi, sarà per voi un piccolo assaggio dell'anime prima della prossima stagione di Blue Lock.