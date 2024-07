Da Inazuma Eleven a Giant Killing, 5 anime sul calcio se vi è piaciuto Blue Lock

Quando si parla di spokon (genere narrativo di manga e anime incentrato sul mondo degli sport), in Giappone si pensa al baseball. Al massimo al basket. Il calcio è una disciplina sportiva che vanta meno fascino da parte della popolazione nipponica, eppure sono numerosi i casi in cui il nobile soccer, con la sua miscela di passione, strategia e adrenalina, sia riuscito a ispirare storie anche di successo nell'universo manga e anime.

Soprattutto negli ultimi anni, il calcio ha ispirato alcune delle serie più entusiasmanti e coinvolgenti nel panorama dell'animazione giapponese. Ne è un esempio Blue Lock, la serie basata sul manga di Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura, che ha rivoluzionato il genere con la sua premessa innovativa e l'approccio psicologico al calcio. Blue Lock, infatti, al contrario di molte saghe incentrate su questo sport, parte da un presupposto realistico: la nazionale giapponese ha diversi punti deboli.

L'allenatore e il personaggio principale di Blue Lock

Ecco perché tutto è incentrato sulla figura di giovani attaccanti che competono in un programma rigoroso e spietato, chiamato Blue Lock appunto, progettato per creare il miglior attaccante del mondo. Con il suo mix di competizione estrema, dramma psicologico e animazione di alta qualità, l'anime ha catturato l'immaginazione degli spettatori e ha recentemente visto il successo di un film, Blue Lock The Movie - Episodio Nagi, consolidando il suo posto come una delle serie anime di calcio più influenti. Ma quali sono altri titoli che fanno gol nel cuore degli spettatori?

1. Captain Tsubasa (Holly e Benji nel primo adattamento italiano)

Captain Tsubasa è, senza dubbio, il pilastro indiscusso degli anime sul calcio. Creato da Yoichi Takahashi, questo anime ha segnato la storia del genere fin dal suo debutto nel 1983 con il titolo di Holly e Benji. La storia segue Tsubasa Ozora, un giovane prodigio del calcio con il sogno di diventare il miglior calciatore del mondo. Con una trama che esplora la sua crescita, le rivalità e le sfide, Captain Tsubasa non solo ha ispirato generazioni di giovani calciatori, ma ha anche avuto un impatto significativo sullo sviluppo del calcio in Giappone. L'anime è noto per le sue esagerate scene d'azione e le tecniche spettacolari, che, sebbene poco realistiche, rendono oltre lo schermo l'emozione provata sul campo.

Tsubasa di Captain Tsubasa, che in Italia conosciamo come Holly

Il viaggio di Tsubasa è costellato di avversari formidabili e allenamenti intensi, ma è proprio attraverso queste sfide che lui cresce sia come giocatore che come persona. La serie esplora non solo l'aspetto tecnico del calcio, ma anche le lezioni di vita che lo sport può insegnare.

Captain Tsubasa è disponibile su Crunchyroll.

2. Keppeki Danshi! Aoyama-kun

Il calcio non è soltanto rigore e strategia, ma anche commedia e divertimento: questo è lo spirito di Keppeki Danshi! Aoyama-kun. Questo anime, basato sul manga di Takuya Mitsuda, segue Aoyama-kun, un talentuoso calciatore con una fissazione per l'igiene. La serie esplora le sue eccentricità e il suo approccio meticoloso al gioco, offrendo una combinazione di umorismo e momenti di calcio genuini. Sebbene la trama non sia tanto centrata sulle partite quanto su come Aoyama-kun interagisce con i suoi compagni di squadra e affronta le sue ossessioni, l'anime fornisce una visione più leggera e spensierata del mondo del calcio.

Il protagonista di Keppeki Danshi! Aoyama-kun

Aoyama è un personaggio affascinante proprio per le sue stranezze. La sua ossessione per la pulizia crea situazioni comiche ma anche toccanti, mostrando come riesca a mantenere il suo talento sul campo nonostante le difficoltà personali. La squadra che lo circonda, con le sue dinamiche e le sue interazioni, aggiunge profondità alla narrazione, rendendo ogni episodio un'esperienza piacevole e ricca di sorprese.

Keppeki Danshi! Aoyama-kun è disponibile su Crunchyroll.

3. Days

Days, creato da Tsuyoshi Yasuda, è un anime che esplora il calcio attraverso gli occhi di due studenti delle scuole superiori, Tsukushi Tsukamoto e Jin Kazama. Tsukushi è un novizio del calcio, ma la sua determinazione e il suo spirito lo portano a unirsi alla squadra della sua scuola.

Il protagonista di spalle in una scena della serie

Al contrario, Jin è un calciatore eccezionale con enormi aspettative. L'anime si concentra sullo sviluppo delle loro abilità e sullo spirito di squadra, offrendo una rappresentazione autentica e commovente delle sfide e delle gioie che il calcio può portare. Con una narrazione che evidenzia la crescita personale e la perseveranza, Days riesce a catturare l'essenza del calcio come sport e come esperienza di vita, attraverso anche a un'animazione più matura e immersiva. Days è disponibile su Crunchyroll.

4. Giant Killing

Giant Killing offre una prospettiva unica sul calcio, con un focus sulla gestione e sulla strategia piuttosto che sulle abilità individuali dei giocatori. L'anime segue la storia di una squadra di calcio giapponese in difficoltà e il suo nuovo allenatore, Tatsumi Takeshi, che ha il compito di trasformarla in una squadra vincente. L'approccio realistico e tattico di Giant Killing offre uno sguardo approfondito sulla gestione di una squadra e sulle dinamiche interne, un po' come Blue Lock, ma con una maturità aggiuntiva e meno effetti "sovrannaturali", rendendolo un anime imperdibile per coloro che sono interessati non solo al gioco, ma anche alle sue regole.

Una scena d'azione di Giant Killing

La serie esplora temi come la leadership, la pressione del successo e l'importanza della fiducia e della coesione di squadra. Ogni partita è una lezione di adattamento, mostrando come il pensiero innovativo possa cambiare le sorti di una squadra in crisi.

Giant Killing è disponibile su Crunchyroll.

5. Inazuma Eleven

Inazuma Eleven è un anime che combina calcio e elementi fantastici, creando un'esperienza unica nel suo genere. La storia segue Endou Mamoru, un giovane portiere con il sogno di far rinascere la squadra di calcio della sua scuola. Con una trama che mescola le normali partite di calcio con tecniche straordinarie e avversari soprannaturali, Inazuma Eleven offre un mix entusiasta e coinvolgente di azione e sport. L'anime si distingue per il suo stile di gioco iperbolico e le sue tecniche speciali, che aggiungono un elemento di spettacolarità alle partite.

Due dei protagonisti di Inazuma Eleven

La serie non solo intrattiene con la sua azione esagerata, ma trasmette anche valori di amicizia, lavoro di squadra e perseveranza.

Inazuma Eleven è disponibile su Netflix e Amazon Prime Video.