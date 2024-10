Blue Lock stagione 2, recensione: prime impressioni e nuovo calcio d'inizio per il più folle anime sul calcio

Gli spokon, gli anime e i manga giapponesi basati sullo sport, ci hanno abituati a performance sovrumane, modalità d'allenamento insensate e drammi esagerati. In questo meraviglioso scenario gli autori di Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, sono riusciti a fare un passo avanti inserendo un ulteriore, scioccante elemento: una gara a eliminazione sul modello di Squid Game!

I giovani calciatori che perdono le varie competizioni non vengono uccisi brutalmente (per fortuna!), ma la posta in palio è la fine della loro carriera da professionisti. Con queste premesse, unite a una spettacolarizzazione estrema dei caratteri e degli eventi, non stupisce che Blue Lock sia diventato in breve uno dei manga più venduti al mondo, e che la seconda stagione della serie anime, in streaming su Crunchyroll, sia attesissima dai fan.

Benvenuti al Blue Lock, diamanti grezzi

Blue Lock: Isagi e Ego

Il calcio giapponese non riesce a emergere. Nonostante risultati discreti, è innegabile che alla squadra nipponica manchi sempre quell'elemento che gli consenta di primeggiare e uscire dalla mediocrità. Messi alle strette dai risultati poco incoraggianti, i dirigenti del mondo professionale del calcio decidono di accettare la proposta di un vero e proprio scienziato pazzo: Ego Jinpachi. Lo strambo e inquietante scienziato è convinto che quello che occorre al Giappone sia un attaccante, anzi il miglior attaccante della storia, un giocatore capace di sovvertire ogni pronostico e segnare in qualunque condizione. Ma dove trovare un simile campione?

Non va trovato: va costruito!

Blue Lock: i protagonisti

I 300 migliori giovani giocatori vengono prelevati da tutto il Giappone e condotti in una struttura super-segreta messa in piedi, con grande dispiego di mezzi, a questo scopo. Dovranno competere tra loro, in gare sempre più difficili e pressanti, allo scopo sia di risvegliare e affinare le loro capacità latenti, sia di eliminare i loro concorrenti, pena la fine prematura delle loro carriere.

Tra loro c'è un ragazzo, Yoichi Isagi, non particolarmente dotato né promettente, che però è animato da un sogno incrollabile: diventare l'attaccante più forte di tutti.

Obiettivo: la sfida con l'Under 20

Nagi pensieroso

Dopo l'intermezzo del film Blue Lock The Movie - Episodio Nagi, che racconta gli eventi della prima stagione della serie animata dal punto di vista del geniale calciatore dai capelli argento, le vicende di Isagi e degli altri 34 attaccanti "sopravvissuti" riprendono con una nuova, micidiale selezione in vista: bisogna formare la squadra che sfiderà la nazionale Under 20 del Giappone, in una partita che decreterà il destino di tutto il progetto Blue Lock.

Isagi all'attacco

Il folle progetto messo in piedi da Ego ha, prevedibilmente, fatto infuriare diversi dirigenti di spicco del football nipponico. Intenzionati a impedire che le idee estreme e non convenzionali di Ego possano mettere in dubbio il modo in cui è stato gestito il mondo del calcio fino a quel momento, il progetto Blue Lock viene messo alla prova con una partita che, in caso di sconfitta, comporterà la fine delle selezioni e del piano di Ego per creare il più forte goleador del mondo.

I 6 top players contro tutti

Blue Lock: "The Beast" Bachira pronto a giocare

La seconda stagione dell'anime, ribattezzata Blue Lock vs. U-20 Japan, è ancora saldamente nelle mani dello Studio Eight Bit, nonostante la prima stagione non avesse impressionato per qualità tecnica o cura delle animazioni.

Anche il primo episodio della second season sembra muoversi nel solco delle puntate precedenti, con dispiego di fermo-immagine, uso altalenante della CGI e animazioni ridotte al lumicino, con tutto il repertorio di trucchi, di cui i giapponesi sono maestri, messi in campo per massimizzare la carica emotiva delle scene pur con evidenti limitazioni tecniche.

La direzione generale di Yuiji Haibara non sembra ancora aver portato quel miglioramento che i fan del manga, ben più potente ed efficace nella messa in scena, chiedevano a gran voce.

Rin contro Isagi

Va detto, comunque, che l'impianto narrativo della serie è sufficientemente solido, e i personaggi così ben caratterizzati, da poter sostenere da soli anche le puntate più introduttive e meno "action", come la prima.

Messi di nuovo in competizione gli uni contro gli altri, i 35 sopravvissuti alla prima durissima selezione devono ora sfidarsi in una serie di partite 5 vs. 5, con i migliori 6 giocatori a fare da punti di riferimento e gli altri a sgomitare, letteralmente, per trovare un posto tra i titolari.

Tra loro primeggia Rin Itoshi, indiscusso numero uno dei giovani talenti, che dovrà fare i conti con un doloroso passato.