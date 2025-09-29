Blue Lock: l’anime sportivo fenomeno di Crunchyroll annuncia la terza stagione e un film live-action

Durante l'evento BLUELOCK EGOIST FESTA 2025 in Giappone, è stato rivelato che il fenomeno globale Blue Lock avrà una terza stagione animata e un film live-action in uscita nell'estate 2026, distribuito da Toho per coincidere con i Mondiali.

Il mondo di Blue Lock non accenna a rallentare la sua corsa. Dopo aver conquistato pubblico e critica con due stagioni e un film animato, la serie di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura si prepara a un'espansione senza precedenti, che unisce anime e cinema live-action.

L'universo di Blue Lock si espande con la stagione 3

La terza stagione di Blue Lock è ufficialmente in produzione e porterà sullo schermo l'arco narrativo della Neo Egoist League, un capitolo cruciale del manga originale in cui i protagonisti si troveranno a misurarsi con squadre composte da talenti provenienti da tutto il mondo.

La notizia è arrivata direttamente dal palco del BLUELOCK EGOIST FESTA 2025, evento che ha radunato centinaia di fan in Giappone e acceso i riflettori su una delle serie sportive più popolari del decennio.

Un momento di Blue Lock

L'autore Muneyuki Kaneshiro ha condiviso con entusiasmo il nuovo traguardo: "La stagione 3 è ufficialmente confermata! Ce l'abbiamo fatta... Un enorme grazie a tutto il team di produzione di Egoist! Questo segna un nuovo inizio per Isagi e per noi! Lo creeremo con pieno ego, occhi che girano e lingue fuori, quindi inginocchiatevi e aspettate!".

Alle sue parole si è aggiunto l'illustratore Yusuke Nomura, che ha sottolineato la natura internazionale e ancora più estrema dei nuovi avversari: "È stato finalmente annunciato! Una nuova serie anime! Porteremo finalmente la Neo Egoist League sullo schermo. I giocatori eccentrici provenienti dall'estero - ancora più intensi della squadra di Blue Lock - stanno arrivando. Per favore, aspettateli!".

Promesse che sembrano preannunciare un crescendo di tensione, rivalità e spettacolo tecnico, caratteristiche che hanno reso la serie un fenomeno capace di attrarre non solo gli appassionati di calcio ma anche un pubblico trasversale.

Dal campo animato al grande schermo: il live-action del 2026

Oltre alla nuova stagione, Blue Lock si prepara a fare il salto dal disegno animato alla carne e ossa. È stato infatti confermato che un film live-action uscirà nell'estate 2026 in Giappone, distribuito da Toho, in concomitanza con i Mondiali di calcio. Una strategia perfetta, che lega la finzione narrativa con l'adrenalina dell'evento sportivo più seguito al mondo.

Il protagonista di Blue Lock

La produzione sarà affidata a CREDEUS, lo studio già responsabile degli adattamenti live-action di Kingdom e Golden Kamuy, due titoli che hanno dimostrato come sia possibile tradurre la potenza visiva del manga in un linguaggio cinematografico avvincente. Per il momento non sono stati svelati dettagli sul cast o sul team tecnico, ma l'attesa cresce sia in patria che a livello internazionale, dove Blue Lock gode di una base di fan in continua espansione.

Nel frattempo, per chi volesse recuperare le vicende di Isagi e dei suoi rivali, le prime due stagioni e il film Episode Nagi sono disponibili in streaming su Crunchyroll, la piattaforma che ha contribuito in maniera decisiva alla diffusione globale del titolo.