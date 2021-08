Blue Beetle: Xolo Maridueña star del film prodotto per HBO Max

Blue Beetle ha trovato il suo protagonista: sarà Xolo Maridueña, uno dei giovani protagonisti di Cobra Kai, a interpretare Jaime Reyes nel film prodotto per HBO Max.

Il progetto sarà scritto da Gareth Dunnet-Alcocer e porterà sugli schermi la terza versione del personaggio che nei fumetti eredita l'incarico di essere un supereroe da Ted Kord.

Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager messicano-americano chiamato Jaime Reyes, la parte affidata a Xolo Mariduena. Il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.

Soto ha debuttato come regista nel 2015 con il film La Granha e ha poi realizzato Charm City Kibgs e 12 O'Clock Boys.