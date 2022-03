Blue Beetle: Sharon Stone potrebbe interpretare una villain nel film DC

Sharon Stone potrebbe essere una delle protagoniste di Blue Beetle, il nuovo film tratto dai fumetti della DC in arrivo nel 2023.

Sharon Stone potrebbe avere un ruolo da villain nel film Blue Beetle, progetto inizialmente ideato per la piattaforma di streaming HBO Max e poi destinato al grande schermo.

Il lungometraggio tratto dai fumetti della DC dovrebbe arrivare nei cinema il 18 agosto 2023 e il cast sta venendo delineato.

Blue Beetle: il primo concept art

L'attrice Sharon Stone, che recentemente ha recitato nella seconda stagione della serie L'assistente di volo, è attualmente impegnata nelle trattive con la produzione e sarebbe vicina ad accettare la parte di Victoria Kord in Blue Beetle.

Alla regia sarà impegnato Angel Manuel Soto, mentre la sceneggiatura è firmata da Gareth Dunnet-Alcocer.

Nel cast ci saranno Xolo Mariduena nel ruolo del protagonista, che reciterà accanto a George Lopez, Adrianna Barraza, Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, ed Elpidia Carrillo.

Il ruolo che dovrebbe essere interpretato da Sharon Stone non è tratto dai fumetti e dovrebbe essere la moglie di Ted Kord, il secondo Blue Beetle nella mitologia dei fumetti.

Tra le pagine Kord era il proprietario delle KORD Industries, che fa parte di Wayne Enterprises, un business che ha ereditato dal padre Thomas, attività che ha trasformato in una realtà specializzata dal punto di vista scientifico. Ted entra poi nella Justice League.

Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager messicano-americano Jaime Reyes, ruolo affidato a Xolo Mariduena. Mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.