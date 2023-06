Blue Beetle: il poster animato del film della DC

Il film Blue Beetle arriverà nei cinema in agosto e, in attesa del prossimo progetto tratto dai fumetti della DC, online è stato condiviso un poster animato.

Il progetto con star Xolo Maridueña sarà distribuito nelle sale ad agosto.

Il prossimo film dei DC Studios dopo The Flash

Il film Blue Beetle racconterà la storia di Jaime Reyes e, come accaduto con The Flash, per ora non è stato svelato se il personaggio farà parte dei progetti ideati da James Gunn e Peter Safran, co-CEO dei DC Studios, per la prossima fase dell'universo cinematografico tratto dai fumetti.

Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Walter Hamada mi disse che questo ruolo è molto importante per l'universo DC"

Cosa ci attende in Blue Beetle

"Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

Nel film, oltre ai già citati Maridueña e Gomez, troveremo anche Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Susan Sarandon e George Lopez, in aggiunta a Belissa Escobedo e Harvey Guillén.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà ad agosto nelle sale.