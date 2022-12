Blue Beetle: James Gunn conferma l'uscita del film

Tra i film DC cancellati dal restyling di James Gunn e Peter Safran non ci sarà Blue Beetle. James Gunn in persona ha confermato l'uscita del cinecomic dal suo attivissimo account Twitter rispondendo a un fan.

Secondo quanto affermato laconicamente da Gunn, Blue Beetle uscirà nel 2023 lanciando il personaggio di Jaime Reyes, interpretato da Xolo Mariduena.

Chi è Blue Beetle?

Blue Beetle seguirà Jaime, che nei fumetti è un supereroe adolescente di El Paso, Texas, che si fonde con uno scarabeo alieno e ottiene incredibili superpoteri. È il terzo personaggio ad assumere il ruolo di Blue Beetle dopo la morte di Ted Kord. Il film è diretto da Angel Manuel Solo, e il cast include Susan Sarandon nel ruolo di Victoria Kord, Bruna Marquezine in quello di Penny, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carillo e Damián Alcázar come membri della famiglia di Jaime, e Harvey Guillen in un ruolo non ancora rivelato.

Blue Beetle: Susan Sarandon conferma la fine delle riprese del film DC

"È un mondo così nuovo e questo è il mio primo film, la mia prima avventura sul grande schermo", ha spiegato Xolo Maridueña in una recente intervista a Comicbook.com. "E quindi, diventando parte di tutto questo, voglio essere una spugna. Voglio imparare il più possibile e divertirmi. C'è una tale preparazione nel progetto che dal primo giorno ho pensato, 'Amico...' Non è stato un inizio graduale, siamo partiti di corsa ed è stato un momento fantastico".