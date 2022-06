Blue Beetle: Susan Sarandon conferma la fine delle riprese del film DC

Attraverso il suo profilo Instagram, Susan Sarandon ha confermato la fine delle riprese di Blue Beetle, che segnerà il suo debutto nel DC Extended Universe. L'attrice vestirà i panni di Victoria Kord, antagonista del progetto.

Blue Beetle segnerà il debutto di Susan Sarandon nel DC Extended Universe nei panni di Victoria Kord. L'attrice ha ereditato il ruolo da Sharon Stone, che avrebbe dovuto interpretare l'antagonista principale del titolo.

Xolo Maridueña, star di Cobra Kai, guida il cast di Blue Beetle nel ruolo di Jaime Reyes, l'adolescente di El Paso che si trasforma nell'eroe del titolo dopo aver trovato uno scarabeo alieno che gli vale una tuta con i superpoteri. Oltre a Maridueña e Sarandon, il cast del film comprende Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adrianna Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Raoul Trujillo. Angel Manuel Soto, regista di Charm City Kings, è al timone di Blue Beetle, le cui riprese sono iniziate ufficialmente a maggio.

Il pubblico ha atteso con ansia ulteriori dettagli sulla trama del film e sul personaggio della Sarandon, in particolare sul suo cognome, Kord. I fan di Blue Beetle ricorderanno che, prima che Jaime Reyes indossasse il costume e la DC Comics acquisisse il personaggio, Ted Kord è stato il Blue Beetle della Charlton Comics dal 1966 alla metà degli anni 2000, dove sarebbe stato ucciso nella storyline Crisi Infinita. Con la Sarandon nel ruolo di Victoria Kord, molti hanno iniziato a speculare sull'eventuale presenza di Ted nel film, e in seguito si sono diffuse voci che volevano Jason Sudeikis in lizza per la parte, anche se poi sono state smentite.

La conferma da parte della Sarandon di aver terminato le riprese del film a solo un mese dall'inizio della produzione farà sicuramente sorgere delle domande su quanto sia ampio il suo ruolo nel film e su quanto sia vicina la fine della sua lavorazione. Dal momento che la maggior parte dei progetti del DCEU richiede generalmente tre mesi di riprese, sembra probabile che la produzione di Blue Beetle possa continuare per almeno un altro mese prima di giungere ufficialmente alla conclusione, potenzialmente in tempo per il conto alla rovescia di un anno per la sua uscita.

Blue Beetle sarà distribuito il 18 agosto 2023.