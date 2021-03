Blow: quando Penelope Cruz arrivò negli USA sapeva dire solo una frase su Johnny Depp

Prima di recitare in Blow Penelope Cruz sapeva dire solo una frase in inglese e quella frase riguardava proprio la sua futura co-star: Johnny Depp.

In un'intervista pubblicata sul The Mirror Penelope Cruz ha rivelato che la prima volta che ha messo piede negli Stati Uniti, prima di recitare in Blow, era estremamente determinata a soddisfare le sue ambizioni professionali: aveva deciso che voleva lavorare con Johnny Depp, al punto da imparare l'inglese al fine che tutti potessero comprendere ciò che desiderava realmente dal cinema americano.

Promuovendo Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, sua seconda collaborazione con l'attore statunitense, l'attrice ha confessato: "Quando sono arrivata in America per la prima volta conoscevo solo due frasi in inglese, una era: 'Come stai?' e l'altra era: 'Voglio lavorare con Johnny Depp'."

L'attrice spagnola ha concluso l'intervista dichiarando: "In seguito, dopo aver lavorato con lui in Blow, ho imparato a dire: 'Voglio lavorare di nuovo con Johnny Depp!' È molto coinvolgente, sapete? E soprattuto migliora sempre di più nel corso degli anni. È un buon amico ed è anche molto affidabile, incredibilmente intelligente e divertente."

Lo scorso anno la Cruz ha difeso pubblicamente Depp dalle accuse di violenza mosse nei suoi confronti da parte dell'ex moglie Amber Heard, parlando a lungo del suo carattere, della sua generosità, della sua gentilezza e del sostegno ricevuto da Depp durante il tempo che i due hanno passato insieme.

Penelope ha anche rivelato che Johnny le è stato accanto durante uno dei momenti più vulnerabili della sua vita: "Durante i sei mesi della mia prima gravidanza, ho trascorso ogni singolo giorno con lui mentre giravamo Pirati dei Caraibi. Io e mio marito non dimenticheremo mai la dolcezza, la protezione e la gentilezza con cui mi ha trattato durante ogni singolo passaggio di quel processo. Lo adoriamo moltissimo e mi sento fortunato ad avere qualcuno di così speciale nelle nostre vite."