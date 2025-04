Blood of Zeus: svelata la data di uscita della terza e ultima stagione

Blood of Zeus torna con una terza e ultima stagione e Netflix ha finalmente fissato una data di uscita per gli episodi finali con un nuovo trailer

Blood of Zeus, l'ambiziosa rivisitazione animata della mitologia greca, è pronta a scagliare il suo ultimo fulmine. Netflix ha finalmente fissato la data d'uscita della terza e ultima stagione: l'appuntamento con l'apocalisse olimpica è per l'8 maggio, accompagnato da un trailer che promette scintille e riscritture divine.

Il gran finale di Blood of Zeus

Dopo il debutto nel 2020, la serie creata da Charley e Vlas Parlapanides ha saputo conquistare tanto gli amanti dell'animazione quanto i cultori del mito, grazie a un mix di epica classica e drammaturgia moderna. Il secondo capitolo, uscito lo scorso anno, ha addirittura mantenuto un rarissimo punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, convincendo Netflix a completare la trilogia. Ma stavolta, nessun intervallo biblico: il terzo atto arriva senza far soffrire i fan nell'attesa.

A firmare l'animazione resta Powerhouse Animation, già rodata da Castlevania, mentre tornano al loro posto anche tutte le voci principali. E non è l'unico ritorno: il trailer svela che uno dei personaggi principali, apparentemente caduto alla fine della seconda stagione, è ben lontano dall'essere stato cancellato dalla storia. Tra viaggi nel tempo, resurrezioni e battaglie cosmiche, sembra proprio che Blood of Zeus voglia chiudere il cerchio in grande stile, elevando la posta con scenari più vasti e divinità sempre più sfaccettate.

Crono e l'ultimo scontro con l'Olimpo

A gettare ulteriore benzina sul fuoco del destino è l'arrivo di Alfred Molina, volto noto dei cinecomic, che darà voce a Crono: il titano primigenio, padre degli dei e nuova minaccia incombente. Se Heron, il protagonista, era stato dato per spacciato, le prime immagini del trailer lo mostrano più determinato e potente che mai. Sembra chiaro che non si limiterà a sopravvivere, ma sarà fondamentale nel tenere in equilibrio - o distruggere - il cosmo.

Per chi ancora deve mettersi in pari, le prime due stagioni sono già disponibili su Netflix.