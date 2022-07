Blonde: nuove foto di Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe tratte dal film di Andrew Dominik

Blonde, l'atteso film su Marilyn Monroe con star Ana de Armas, verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2022 e Netflix, nell'attesa, ha condiviso delle nuove foto ufficiali.

Gli scatti ritraggono la protagonista in alcuni momenti iconici della storia e della carriera dell'icona del cinema.

Blonde: Ana de Armas insieme a Denna Thomsen

Il film Blonde si basa sul romanzo scritto da Joyce Carol Oates e ripercorre la storia di Norma Jeane dalla giovinezza trascorsa nellla provincia americana all'ascesa verso la fama internazionale, senza dimenticare di dare spazio anche ai suoi tanti amori.

Nel cast ci sono anche Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Blonde: un'immagine del film con Ana de Armas

La scrittrice ha lodato il lavoro compiuto dall'attrice Ana de Armas e dal regista Andrew Dominik, che ha firmato anche la sceneggiatura: "Sono rimasta molto colpita perché è riuscito ad adattare la struttura davvero fitta e complessa del romanzo in un modo drammatico".

La visione del primo montaggio di Blonde, inoltre, l'ha particolarmente emozionata: "Ho dovuto fermarmi e uscire per un po' perché ero emotivamente provata. Sono rimasta conquistata dalle interpretazioni degli attori".

Blonde: Bobby Cannavale e Ana de Armas in una foto del film

Il filmmaker, inoltre, sembra sia riuscito ad addentrarsi in modo convincente nella coscienza femminile e la storia risulta ancora molto attuale. Andrew ha invece aggiunto: "Nelle 1000 pagine del libro ho visto l'opportunità di descrivere la vita di un adulto attraverso la prospettiva del trauma e degli errori compiuti da bambini nel credere a qualcosa". Il regista ha sottolineato: "Il film si preoccupa solo di Marilyn, gli altri personaggi non capiscono il suo comportamento perché non sono dentro di lei come noi. Il rapporto principale del film è quello esistente tra lei e lo spettatore, non tra lei e gli altri personaggi, siamo solo noi a capirla".

Blonde: una foto del film con Ana de Armas

Blonde: una foto della protagonista Ana de Armas