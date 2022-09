Blonde, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha finalmente rilasciato Blonde, il film con Ana De Armas presentato al Festival di Venezia 2022, disponibile in streaming da oggi 28 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La sinossi ufficiale di Blonde recita: "Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice."

Locandina di Blonde

"Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams." Il copione della pellicola, prodotta da Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson, è tratto da un romanzo di Joyce Carol Oates. A proposito del film il regista ha spiegato: "Si tratta di un film sulla condizione umana, e di come un trauma d'infanzia possa formare un'adulta divisa in due tra pubblico e privato. Si tratta una storia comune ad ogni essere umano, ma che in questo caso utilizza come mezzo l'esposizione ai media. [...] penso che questo progetto possa dire molto a livello cinematografico."

Mentre durante un'intervista la stessa Ana de Armas ha dichiarato: "Il film si sviluppa con i suoi sentimenti e le sue esperienze. Ci sono momenti in cui ci troviamo dentro il suo corpo e la sua mente e questo offre agli spettatori l'opportunità di comprendere cosa significasse essere Norma e Marilyn al tempo stesso."

